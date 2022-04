Este jueves la Legislatura provincial aprobó el proyecto de ley que jerarquiza las áreas de género y crea una nueva cartera de rango ministerial para abordar de manera transversal las políticas de género, igualdad, diversidad e integración.

En este sentido, Rocío García, la diputada provincial e impulsora de la creación del Ministerio de la Mujer, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR aseveró que “dos diputados votaron en contra”.

Vale remarcar que el nuevo ministerio tendrá a su cargo el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas públicas provinciales para prevenir, erradicar y reparar la violencia por razones de género y para asistir integralmente a las víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollan las relaciones interpersonales.

"Fue algo muy importante, vimos como acompañaron las organizaciones, son reivindicaciones de luchas que vienen desde hace años. Era un anhelo, un pedido, había una necesidad de contar con esto”, aseguró García.

En la misma línea, destacó que “nos hubiera gustado que hubiera salido por unanimidad, en esto no tiene que haber posicionamientos políticos, votar en contra de un Ministerio me parece muy grave”.

La diputada provincial e impulsora de la creación del Ministerio de la Mujer afirmó: “Está marcada la desigualdad, por eso hay que seguir deconstruyendo la sociedad, no se toma dimensión de lo que viven las mujeres por no tener las mismas posibilidades y la igualdad de trato”. Al finalizar, sostuvo: “Ojalá no tuviéramos que modificar la Ley de Lemas, y que haya un acuerdo entre los partidos políticos en los cuales las mujeres puedan encabezar las listas”