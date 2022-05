Hot Sale 2022: ¿Cómo esquivar estafas virtuales y hacer compras seguras?

De cara al Hot Sale 2022, el evento de descuentos online que se realizará desde el próximo 30 de mayo al 1 de junio, se deben tener en cuenta una serie de consejos a la hora de aprovechar las grandes promociones y las súper ofertas que realizarán las marcas. En esta línea, será más que necesario tomar recaudos al momento de hacer las compras virtuales.

Ante las estafas online, se recomienda en esta novena edición mantenerse alerta frente a los delitos informáticos. Precisamente eventos como este son apropiados para activar los movimientos ilícitos de ciberdelincuentes, tales como irregularidades y fraudes por internet, mediante el colapso de la logística y la falta de productos que las empresas no advierten a sus clientes.

En este sentido, te compartimos la mejor manera de estar pendiente de situaciones atípicas y saber responder para evitar caer en una situación desagradable que se transforme en una mala experiencia.

8 consejos para evitar estafas en Hot Sale 2022

Según Fedra Minguillon Jacob, especialista en guiar a los clientes desde la venta hasta el soporte de clicOH, estas son las mejores maneras:

-Navegar desde la página oficial del evento.

-Por ningún motivo proporcionar datos completos de las tarjetas o datos bancarios sensibles.

-Adquirir los productos a través de sitios oficiales o tiendas online de reconocidos e-commerce.

-Evitar comprar a través de links que lleguen en SMS, redes sociales, WhatsApp o por mail.

-Estar muy atento en no navegar en sitios falsos. Revisar que la URL concuerda con la tienda oficial de la marca.

-Realizar la compra a través de una conexión segura y tratar de evitar las redes de WiFi públicas y las conexiones abiertas de bares o restaurantes, por ejemplo.

-Evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces, ante fallas e el pago, hasta que no estar seguros de que no se haya hecho un cargo en la tarjeta.

-Desconfiar de los precios demasiado bajos y comprobar la posibilidad de devolución, ya que la existencia de esta política es una señal de confianza. En caso contrario, no es aconsejable realizar la compra.

FUENTE: Ámbito.