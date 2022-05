La Cámara de Diputados de Santa Cruz desarrolló la quinta sesión ordinaria de este año, desde Perito Moreno. Es la segunda jornada legislativa que se desarrolla en el interior provincial. La primera tuvo lugar el mes pasado, en Gobernador Gregores.



En comunicación con EL MEDIADOR, el diputado Gabriel Oliva, de Encuentro Ciudadano, brindó detalles del trabajo con sus pares en esa localidad. Señaló que esta modalidad itinerante, "es una linda oportunidad para que la cámara se acerque a lo que la gente necesita. Uno puede estar más en contacto con los problemas de cada ciudad. También se está dando que se aprueben una serie de iniciativas".



Consultado sobre la problemática que están viviendo vecinos de la localidad de El Chalten, con un acampe hace un mes pidiendo por la falta de tierras, Oliva dijo que "la situación es desesperante. No son especuladores de tierras, son gente normal; educadores, empleados, gente que eligió hacer su vida en esa localidad y este tema de los terrenos, el gobierno lo patea y no se soluciona"



El diputado de Encuentro Ciudadano remarcó que "realmente no hay terrenos en El Chalten, lo que hay que hacer es una ampliación. El diputado Miñones presentó un proyecto ayer alentando el tema. Nosotros presentamos tres proyectos en la Legislatura, pero son cajoneados"

"Estamos pensando en un crear un pueblo como el Tucu Tucu e ignoramos, o desentendernos de lo que pasa en El Chaltén. En ese espejo hay que mirar el proyecto de Tucu Tucu. Primero hay que solucionar el tema de los vecinos de El Chaltén de forma urgente", finalizó.

UN DOCUMENTO QUE TRAZA UNA "RADIOGRAFÍA DE LO QUE PASA"



“La crisis habitacional no puede seguir esperando y el Estado debe dar respuestas”, señala el pronunciamiento que Encuentro Ciudadano realizó hace exactamente un mes.

Con la firma de Marcelo Ferreyra de El Chaltén, la concejal Ethel Torres de El Calafate, el diputado Oliva y el presidente de Encuentro Ciudadano, Daniel Busquet, el documento fechado el 26 de abril traza una radiografía de lo que sucede allí. En el aspecto legislativo, señalan que desde su espacio político presentaron “en la Cámara de Diputados durante 2021 dos proyectos de resolución, y un proyecto de ley declarando la Emergencia habitacional en la localidad, sin acompañamiento de la mayoría automática del oficialismo”.

Vale recordar otros cuatro puntos del escrito:

“El Chaltén fue fundado hace 36 años en 135 hectáreas cedidas por Parques Nacionales. La improvisación y la falta de planificación, produjeron inevitablemente una crisis de desarrollo, agravada por los límites que le impone el ejido urbano enmarcado en una ladera escarpada y el valle de los ríos Fitz Roy y De las Vueltas”.

“Hoy el ejido urbano efectivo es de 87 hectáreas, con una de las mayores densidades poblacionales en Santa Cruz: unos 1800 habitantes permanentes con 21 habitantes por hectárea, que en verano se multiplican, ya que hay unas 3170 plazas turísticas habilitadas”.

“No existen terrenos para las familias jóvenes, y la oferta de alquileres es muy escasa, a un costo altísimo. Más de 300 familias están en lista de espera para ser adjudicatarias de un terreno municipal, y han tenido que acomodarse en residencias transitorias, que en 2020 ya eran unas 129 casas móviles y 133 casillas rodantes, en condiciones de hacinamiento e inseguridad”.

“El Chaltén debe poder planificar su futuro, no administrar una crisis perpetua. La Ley 1771 de creación del pueblo en 1985 reservó unas pocas hectáreas en Bahía Túnel para la expansión urbana. Son estos terrenos en la costa del Lago Viedma u otros en las cercanías los que se urbanicen con un plan de largo plazo para que las familias puedan construir su proyecto de vida. El gobierno no puede seguir con soluciones parciales y de apuro en una localidad que debe ser un centro turístico internacional en los años que vienen.”