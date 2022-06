Las próximas elecciones del 26 de junio del Comité Provincia de la UCR lleva tres listas que disputan la conducción del partido, encabezadas por Daniel Gardonio, Leo Roquel y Matías Quinteros.



En comunicación con EL MEDIADOR, Matías Quintero señaló que "la gran diferencia es que nosotros somos todos militantes de base. No estamos con los dirigentes que ya estuvieron y que no le hicieron bien al partido".



"Nuestra lista es la única alternativa, lo demás es más de lo mismo", indicó. "Este comité que no tiene participación, no han sentado posición sobre nada. Estos tipos van por el partido para seguir haciendo negocios"







---------------Noticia en Desarrollo---------------