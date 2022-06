El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Hugo Yasky consideró que las declaraciones del titular de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, quien reconoció que su empresa "remarca precios todos los días", constituyen "una afrenta al pueblo argentino" porque "no es gracioso que se vacíen las heladeras de los argentinos".

"Lo dijo con el fondo de risas de otros empresarios. Los psicólogos definen estos momentos como actos fallidos. Después intentaron explicar que era un chiste. En realidad fue una afrenta al pueblo argentino. Consideran gracioso remarcar los precios para vaciarles las heladeras a los argentinos. Me parece bochornoso y muestra lo que hace este sector del empresariado", señaló Yasky en declaraciones a radio Provincia.

El martes, Braun asistió al foro de la Asociación Empresaria de Argentina (AEA) y, ante una pregunta sobre qué era lo que hacía su empresa ante la inflación, el supermercadista respondió que remarcaba "precios todos los días", lo que despertó risas de su parte y entre los asistentes a este encuentro.

"Nosotros decimos que no somos formadores de precios. Eso es una pequeña mentira porque somos formadores en una parte. En realidad, trasladamos cuando podemos trasladar", completó Braun ante el auditorio empresarial.

Yasky afirmó que Braun "debería decir lo mismo y reírse en los barrios, donde millones de argentinos sobreviven a duras penas, haciendo milagros para alimentarse".

"Estos empresarios (los reunidos en el foro de AEA) son gente absolutamente insensible y dispuesta solamente a contener cada día más ganancia. Ellos no piensan en algo distinto. Son parte de un proyecto de voracidad", explicó.

Para el también secretario de la CTA de los Argentinos, "hablar con estos empresarios es perder el tiempo", y recordó que, "ni bien asumió el Gobierno nacional, convocó al Consejo de Precios y Salarios", y los representantes de las corporaciones asistieron a una sola reunión.

"Hay que convocar al diálogo a otros sectores que muchas veces quedan afuera. Tenemos que escuchar a los productores familiares del sector agrícola, a los de alimentos, a las Pymes y a las centrales sindicales. Debemos poner sobre la mesa cuáles son las ganancias de estos grandes grupos empresariales", puntualizó.

Arroyo: "Hay que mirar a los demás. No se puede vivir encapsulado"

El diputado del Frente de Todos (FdT) Daniel Arroyo advirtió que "no se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias", al rechazar los dichos de Federico Braun.

"Las declaraciones de Braun pegaron muy mal. En un contexto que cuesta tanto, no se puede hacer chistes con lo que le duele a las familias, con la remarcación y con el precio de los alimentos. A mí me impactó realmente muy mal", dijo el legislador y exministro de Desarrollo Social en declaraciones a Radio 10.

"Hay que mirar a los demás. No se puede vivir encapsulado. La situación esta complicada de verdad. Existen cuestiones que están mejorando, pero el problema diario en las mesas de las familias está muy difícil. Tenemos que llevar adelante un plan antiiflacionario y establecer un conjunto de alimentos que deben ser accesibles", subrayó Arroyo esta mañana.

Melella: “Expresiones como estas son lamentables y repudiables"

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, consideró “realmente lamentable” que “un empresario supermercadista se tome tan a la ligera la situación compleja y dolorosa que están soportando los argentinos y argentinas debido a la profunda inflación”.

“El titular del grupo La Anónima debería saber que cada vez que remarca los precios, lo que hace es empobrecer más a los fueguinos, a los patagónicos, al pueblo argentino”, agregó el mandatario provincial en declaraciones oficiales difundidas por el área de prensa de la Gobernación fueguina.

Asimismo, Melella recalcó que “cada vez que se remarcan los precios en los supermercados se debilita el poder adquisitivo de las y los trabajadores, incluso de sus propios trabajadores y trabajadoras”.

“Expresiones como estas son lamentables y repudiables. No hay que reírse, sino aportar soluciones”, concluyó Melella en alusión al contexto de broma o chiste en que Braun efectuó esa declaración.

La Anónima es la principal cadena de supermercados con presencia en Tierra del Fuego, donde posee varias sucursales tanto en la ciudad de Ushuaia como en Río Grande.

“Cada vez que se remarcan los precios en los supermercados se debilita el poder adquisitivo de las y los trabajadores, incluso de sus propios trabajadores y trabajadoras”Gustavo Melella

Urtubey cuestionó la "insensibilidad" de los comentarios de Braun

“No me causa gracia, no me representa y, en alguna medida, creo que hay una insensibilidad en esas expresiones sobre lo que está pasando en la Argentina, en una realidad muy dura donde los índices de pobreza son elevadísimos”, cuestionó el dirigente industrial José Urtubey en diálogo con las radios Nacional y AM750.

El empresario señaló que “siendo la inflación uno de los principales problemas, esos comentarios están totalmente de más”.

Por otro lado, Urtubey también se distanció de otras de las líneas de pensamiento de los empresarios de la AEA.

“No creo en aquel pensamiento y expresiones que dicen que Argentina está yendo al comunismo o convirtiéndose en Venezuela”, afirmó el empresario, exintegrante de la mesa directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Del mismo modo, rechazó que en Argentina existan “160 tributos”, como señaló el presidente de la AEA, Jaime Campos.

“Hay impuestos con una específica aplicación en determinadas zonas y hay impuestos que tienen masividad, así que no hay que simplificar diciendo que se pagan 675 impuestos. Esa no es la realidad pero tampoco es la panacea la realidad fiscal de la Argentina”, afirmó Urtubey.

No obstante, pidió “buscar una hoja de ruta” para “acomodar los desequilibrios”, modificando lo que considera como impuestos “distorsivos” como Ingresos Brutos que “no es bueno para la realidad productiva y comercial de la Argentina”.

Al mismo tiempo, respecto de una “reforma laboral”, señaló que “no es necesaria” ya que “hay casos sumamente exitosos de mejora o actualización de los convenios colectivos” y que “hay otras cosas que dan competitividad a la economía” como el crédito.

En tanto, sobre el nombramiento de Daniel Scioli como reemplazante de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, Urtubey destacó que el hasta ahora embajador en Brasil “es una persona que tiende puentes y que, en alguna medida, da tranquilidad sobre cómo sigue la película”.

Borello: "Braun es un miserable exponente de la rancia oligarquía"

El secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Ángel Borello, calificó a Federico Braun como "un miserable exponente de la rancia oligarquía".

"Repudiamos las declaraciones de este personaje (por Federico Braun) y de todos aquellos adoradores del 'dios dinero' que, aparte de mostrar la impunidad con la que se manejan, evidencian su mezquindad y su egoísmo, y el rechazo de quienes nos sentimos diametralmente opuestos en otro mundo posible que queremos construir", dijo Borello en declaraciones a Télam.

En ese sentido, el dirigente social remarcó que "los Movimientos Populares seguimos construyendo una Patria Justa, Libre y Soberana junto a las y los trabajadores y nuestro Pueblo".

"Es miserable el proceder de Braun, y a la vez es un claro exponente de la rancia oligarquía, que siempre ha despreciado a los trabajadores y a los pobres, y ha acumulado ganancias en base a nuestro hambre y esfuerzo. Sus declaraciones nos ofenden, y nos predisponen a la autodefensa popular frente a su accionar", remarcó Borello.

FUENTE: Télam.