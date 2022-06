“Stranger Things” anticipó el final de temporada

Si bien todavía no se sabe cómo se desencadenarán los eventos del final de la nueva temporada de Stranger Things, el adelanto que difundió Netflix promete que las cosas no saldrán del todo bien para los chicos y las chicas de Hawkins.

En el anticipo del volumen 2 de la cuarta temporada de la serie de ciencia ficción, el grupo parece entrar en una batalla a todo o nada contra Vecna/Número 1, lo que podría derivar en alguna tragedia.

Qué muestra el nuevo tráiler de “Stranger Things”

Con una cortina que mezcla el hit de Kate Bush “Running Up That Hill (A Deal with God)” con el tema de apertura de la serie, el trailer pone el acento en la previa de lo que puede ser un cara a cara entre Eleven y su maligno archienemigo.

“Se acabó. Ahora solo quiero que mires. Tus amigos perdieron”, exclama, en un segmento del adelanto, Vecna, mientras todo parece indicar que algún integrante del grupo quedó en el camino.

Lo que va a pasar en los próximos episodios terminarán redondeando el desenlace final que se verá en la quinta temporada. Esta segunda entrega, que se estrenará el 1° de julio tendrá dos episodios finales que durarán dos horas cada uno.

“Habiendo visto esos dos episodios finales, son tan emotivos como cinematográficos. Definitivamente son un placer para los ojos, pero te golpean justo en el corazón. Eso es lo único que diré al respecto”, aseguró Shaun Levy, uno de los productores del ciclo, según consigna The Hollywood Reporter.

Qué pasó y qué puede pasar en “Stranger Things”

En los últimos episodios de Stranger Things 4 el doctor Martin Brenner pareció restaurar los poderes de Eleven al ayudarla al desbloquear el recuerdo traumático del momento en el que abrió un portal al Otro Lado.

Cuando Eleven era chica, se enfrentó a Henry Creel, también conocido como Número 1, el primer nene con poderes psíquicos en ser parte del proyecto secreto de Brenner.

Después de que Número 1 masacró a casi todos en el laboratorio de Hawkins, Eleven se enfrentó con él y lo mandó a la otra dimensión, desde donde, ahora, sigue matando mientras intenta regresar a este lado.

Ahora, con los poderes otra vez aceitados, el tráiler muestra que Eleven está lista para volver a tener una batalla con su enemigo, cueste lo que cueste.

