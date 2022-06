A los 58 años Brad Pitt muestra su lado más reflexivo analizando cómo será su futuro profesional. El actor de Hollywood reveló que su participación frente a la pantalla estaría llegando a su final.

"De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa", reveló Pitt en una entrevista con la revista GQ y agregó que se pregunta: “¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Como voy a plantearmela?”.

Además, el actor revisó su pasado y contó que en una época sufrió depresión. "Creo que la alegria ha sido algo que he descubierto mas tarde en la vida. Siempre me dejaba llevar por la corriente, iba por el mundo un poco sin rumbo, pasaba de una cosa a otra. Creo que durante algunos años sufri una depresión leve, y hasta que no la he superado, hasta que no me he aceptado totalmente, con lo bonito y con lo feo, no he podido sentir esos momentos de alegria”.

La entrevista se adentra mayormente en las reflexiones sobre su vida e incluso sobre algunos de sus sueños, ya que ha comenzado un proceso de análisis de lo que sueña cada noche. En ese sentido, Pitt mencionó que sus sueños "en la superficie tenian que ver con mis miedos, con no creerme a salvo y con sentirme completamente solo" pero tambiéna gregó que "en lo más profundo" cree que se refieren a "necesidades reprimidas aspectos de mi mismo que no pudieron florecer en la infancia, como expresar una rabia sana, desarrollar una individualidad y, sobre todo, una voz".

FUENTE: Ámbito.