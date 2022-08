El cambio de figuritas en el ministerio de Economía no alteró el discurso de Juan Grabois. Ante la salida de Martín Guzmán, el ingreso de Silvina Batakis y el recambio por Sergio Massa la postura fue siempre la misma. “No hablemos más de nombres, hablemos de medidas y tomémoslas”, repetía. A un mes del desembarco del líder Frente Renovador en el Gabinete, el tiempo se agotó. “Nos defraudaron y decepcionaron”, sintetizó el dirigente social y confirmó a Página/12 que el Frente Patria Grande armará un bloque propio en el Congreso de la Nación. Esta postura deberá ser ratificada por la agrupación en el congreso partidario que se desarrollará el próximo 4 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Resta definir si formará parte o no de un interbloque con el oficialismo.

“Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago”, lanzó Grabois. Según el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), desde el inicio de la gestión de Massa esperaron que el Ejecutivo cumpla con la promesa de medidas destinadas a los sectores más vulnerados y nunca se concretó. Incluso hubo conversaciones previas a la presentación del programa económico que, finalmente, tuvo como eje central anuncios de ajuste fiscal e incentivos para que el sector exportador liquide dólares: “Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, sentenció.

Las expresiones del líder del Frente Patria Grande llegaron luego de una intensa jornada que encontró una vez más a los movimientos sociales en la calle, reclamando que se implemente un Salario Básico Universal (SBU), y tras el anuncio del Gobierno de un refuerzo de 20 mil pesos por hijo en las asignaciones familiares de los hogares de menores ingresos. Respecto de la medida que abarca a un millón de familias, Grabois subrayó que le “alegra” que exista una medida distributiva, pero remarca que es insuficiente. “Se olvidaron, como siempre, de los que no tienen nada de nada, de los jóvenes abandonados, los indigentes, los sin tierra, techo ni trabajo”, enfatizó.

Sin dar nombres, Grabois apuntó sus críticas directamente contra Alberto Fernández y Sergio Massa. Con respecto al Presidente, le cuestionó la falta de determinación para afectar los intereses de los sectores más poderosos. Sobre el ministro de Economía señaló sus vínculos con empresarios del sector energético y el establishment estadounidense. “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”, resaltó, y concluyó: “En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”.

Alejado por completo de la gran mayoría de los integrantes del Frente de Todos, el dirigente social remarcó que el sistema político argentino “está compuesto casi en su totalidad por gente mediocre e insensible” y sostuvo que antes de diciembre de 2019 muchos de los funcionarios de la coalición oficialista “estaban totalmente acabados” y fueron perdonados, rescatados y reciclados” por Cristina Kirchner.

Los fuertes cuestionamientos del líder del Frente Patria Grande excluyeron a la vicepresidenta: “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes. Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima”.

Bajo este escenario de tensión extrema, la agrupación que cuenta con tres diputados nacionales –Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho– resolverá el próximo domingo armar un bloque propio en el Congreso Federal que tendrá lugar en el Centro Cultural Paco Urondo (CABA) y será de carácter privado. Además de los legisladores nacionales, serán parte del plenario la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada de la provincia de Buenos Aires, Lucía Klug, concejales y referentes de 23 provincias del país.

Hasta ayer por la mañana la idea era tomar distancia, pero no tanto. Es decir, diferenciarse internamente y formar parte de un interbloque. El anuncio de Massa junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, aumentó el fastidio en Patria Grande que deberá decidir hasta dónde se aleja. Calculadora en mano, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, tendrán que resolver cómo contener las fisuras en el oficialismo en un recinto marcado por la paridad de fuerza con la oposición.

