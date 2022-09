María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, la menor desaparecida hace 14 años en un camping de Tierra del Fuego, pidió por primera vez que le realicen una prueba de ADN a una adolescente de 17 años de San Juan.

María Elena dialogó con EL MEDIADOR y afirmó “es la primera vez porque el dato me llegó a mí, yo lo llevé a la justicia. Yo estaba a la espera del ADN y los resultados, esto fue descartado y ahora lo voy a pedir nuevamente. Mañana se cumple un aniversario más de mi hija, son días muy movilizantes, es volver a recordar el 28 de septiembre del 2018.

“Esto fue por Facebook porque una señora me escribió por esta nena de San Juan, y la veo muy parecida a como era chiquita cuando mi hija desapareció”, expresó la mamá de Sofía.

Aseguró que esto no fue la primera vez: “No tengo recuerdo, una vez en Córdoba llegó una nena que era igual con una historia de vida similar, la nena vivía con el papá. Historias como esa un montón”.

“La idea no es perjudicar a nadie, se puede hacer discretamente, yo no he hablado con la chica ni con la familia para no molestarlos tampoco”, argumentó María Elena.

“Estoy esperando la llegada de mi abogado que no está en el país para seguir pidiendo el ADN de esta chica. Tengo todos los datos de esta chica pero no quiero molestarla a ella ni a su familia”, finalizó.