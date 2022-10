Además Los fanáticos podrán ver en vivo a Los Tipitos, Nonpalidece, Fidel Nadal, Karamelo Santo, Riddim, Resistencia, Pier y bandas locales: Los 113 eléctricos, Óxido, La cofradía, Escampar, Negralma y Don gato rockabilly. Entradas en www.quieromisentradas.com. (Aun quedan anticipadas con descuento)

Dave Evans, el primer cantante de AC/DC, se presentará este domingo 9 de Octubre en Comodoro en el Festival de la Patagonia Comodoro Rock, con un setlist que incluye temas de su carrera solista, de sus ex bandas Rabbit y Barbwire, y por supuesto clásicos de AC/DC.

Evans visita la Patagonia por primera vez en el marco de la gira “Sold My Soul To Rock N Roll”, que recorre toda Latinoamérica. El vocalista interpreta en vivo temas de la primera época de AC/DC como “Can I Sit Next To You Girl?”, “Rocking In The Parlour”, “Baby Please Don’t Go” y “Sunset Stripp”, además de clásicos post Evans como “TNT”, “Highway To Hell” y “Whole Lota Rosie”, entre otros. También recorre temas solistas como “Bad Ass Boy” y “Who’s Gonna Rock Me?”, y algunas sorpresas de sus ex bandas Rabbit y Barbwire.

Para los fanáticos del rock, se concreta en el Predio Ferial, en el mes de octubre, la quinta edición del clásico festival, con la participación de 7 bandas nacionales: Los Tipitos, Nonpalidece, Fidel Nadal, Karamelo Santo, Riddim, Resistencia, Pier, Acompañan el escenario las siguientes bandas locales: Los 113 eléctricos (los nuevos 113 vicios), Óxido, La cofradía, Escampar, Negralma y Don gato rockabilly.

El escenario de Rock más imponente de la Patagonia encenderá sus luces durante el viernes 7 de Octubre, a partir de las 16 horas hasta el Domingo 9 de Octubre, 2 am. Recibirá a artistas locales, provinciales, nacionales y se suma el artista internacional Dave Evans que harán vibrar esta nueva edición del Festival de Rock..

Las entradas se pueden adquirir en Espacio Urbano Mitre 989 (lunes a viernes 10 a 13.00 y de 17 a 20 horas) a un valor de 3.000 por dia. Para los de afuera de la provincia se pueden realizar pagos on line con tarjeta de crédito y/o transferencia (minimo recargo) en www.quieromisentradas.com. Informes (solo msj) 2975388555.

PROGRAMACIÓN

Viernes 7 de octubre: Los Tipitos, Escampar, Negralma, Don gato rockabilly, Dj Nagasaky.

Sábado 8 de octubre: Nonpalidece, Fidel Nadal, Karamelo Santo, Riddim y Resistencia.

Domingo 9: Pier, Los 113 eléctricos (los nuevos 113 vicios), Óxido, La cofradía y primer vocalista de AC/DC, Dave Evans