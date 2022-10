El Lollapalooza Argentina 2023: hoy se conocerán los artistas que formarán parte de la grilla

Una nueva edición del Lollapalooza Argentina, la del 2023, se dará formalmente a conocer este martes y su line-up daría pista libre para la venta anticipada de entradas. Blink-182, Drake y Billie Eilish son los nombres que retumban entre una lista sábana de artistas que se presentarán en el festival del próximo 17, 18 y 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Lo de una posible aparición de Billie Eilish se impuso desde Brasil en boca de unos de los más importantes columnistas de espectáculos, Leo Dias, quien dio a entender que la cautivante vocalista vendría para tocar en Buenos Aires a comienzos del año que viene y, luego, haría una suerte de gira latinoamericana que le llevaría a Río de Janeiro y San Pablo, entre otros destinos continentales.

La posibilidad de Drake y Blink-182 también viene de Brasil y en este caso nos llega a través de José Norberto Flesh, otro periodista que, al parecer, es un gurú que siempre informa primero acerca de bandas y solistas que visitarán Sudamérica. Parece que hay que prestarle atención porque maneja buena data y es famoso por haber acertado en grillas anteriores de Lollapalooza.

Entre las especulaciones provenientes del país vecino trascendieron otros nombres, como el de los australianos King Gizzard & The Lizard Wizard y el de Jane's Addiction, ni más ni menos que el grupo de Perry Farrell, creador del festival.

El año pasado también se anunció a la banda, pero a último momento Jane's Addiction se bajó de la grilla porque sus integrantes, o algunos de ellos, se habían contagiado COVID.

Lo de la banda de Farrell en nuestro país sería una suerte de revancha debido a que los “problemas de salud” lo dejaron afuera de la edición 2022.

En 2022, la Argentina tuvo a The Strokes con su último disco, Liley Cyrus y un cierre épico de la mano de los Foo Fighters. Recordemos que además tocaron Duki, Dillom o Nicki Nicole, entre otros, logrando que el festival tuviera una fuerte presencia de "música urbana".

Una exitosa preventa a ciegas

La preventa de tickets para el Lollapalooza 2023 había arrancado el pasado mes de julio, agotando entradas a las pocas horas y a ciegas, sin que nadie supiera quién iba a tocar. Es decir, confirmando que el envase, en el caso de esta marca, es más importante que el contenido.

La edición local del Lollapalooza se ganó, tras siete ediciones, un lugar privilegiado entre el público argentino. Los fans que esperan con ansiedad ese fin de semana anual cargado de música y diversas experiencias culturales, colmaron la plataforma de venta AllAccess ni bien se abrió la posibilidad de obtener los tickets Early Bird, el 5 de julio.

Durante los siete años desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 650 artistas por los escenarios de #LollaAR, incluyendo muchos de los artistas y bandas más importantes del mundo, así como también las revelaciones del momento.

La lista es impresionante: Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Rosalía, Lorde, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence And The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Camila Cabello, Fito Páez, Skrillex, Marshmello...

FUENTE: Diario Clarín.