Días atrás se desarrolló la feria gastronómica “Sabores Santacruceños” que tuvo como escenario a la localidad de Gobernador Gregores y contó con la participación de artesanos, emprendedores locales, y de distintas localidades como Río Turbio, Río Gallegos, Los Antiguos, Lago Posadas, El Calafate, Caleta Olivia y San Julián. La iniciativa surgió en el año 2016 y busca visibilizar a las y los productores y emprendedores en un espacio que convoca a ciudadanos y visitantes con shows de artistas provinciales y nacionales, además de ofrecer una degustación de sabores de la región.

Al respecto, Leandro Fadul, secretario de Comercio e Industria, dialogó con EL MEDIADOR y realizó un balance de lo que fue el evento en la localidad de Gobernador Gregores: “Estamos súper conformes y contentos con el evento y la experiencia. Es siempre un desafío llevar este tipo de eventos al interior”.

A su vez, manifestó: “Superó todas las expectativas, algunos de los stands con sus productos. El sábado a la noche, por ejemplo el stand Arco de Piedra ya había agotado todo su stock, siendo que el domingo era el Día de la Madre. Esto es una de las experiencias de uno de los stands, pero llevamos 20 stands y todos quedaron conformes y felices”.

Consultado por cuándo tendrá lugar el próximo encuentro, contó que todavía no hay fechas “lo estamos definiendo, no es fácil organizar un evento de estas características y no es de un día para otro. Estamos con el equipo de trabajo reuniéndonos y evaluando las alternativas”.

Inspección en distintas localidades

Por consiguiente, el funcionario hizo mención a los resultados del Programa “Precios Cuidados”: "Desde ayer y hoy, están recorriendo el interior parte de nuestro cuerpo de inspectores que están en Gobernador Gregores y ahora iban a Perito Moreno. No es el mismo grado de cumplimiento entre una localidad y otra, por eso son importantes las inspecciones”.

“En Río Gallegos y Caleta Olivia, tenemos relevado que el grado de cumplimiento ronda entre el 70 y 80 por ciento, esto implica que hay entre un 20 y 30 por ciento que no se cumple; donde hay incumplimiento es en el eje de abastecimiento y precios”, afirmó al momento que recalcó “es la autoridad de aplicación la que hace las actuaciones administrativas pertinentes y luego derivan en alguna multa, es muy importante el trabajo de los inspectores”.