En la reunión desarrollada en la jornada de este jueves, en el marco de la conciliación obligatoria, el Consejo Provincial de Educación mejoró la oferta al gremio docente de la ADOSAC. Entre lo propuesto por el CPE consiste en la aplicación de cláusula gatillo de manera acumulativa a partir del mes de septiembre hasta noviembre inclusive, incrementar el valor punto del mes de diciembre en un 8% acumulativo, incrementar el porcentaje del ítem título un 5%. Además, se incorporaría la suma de $2.500, que se percibe como monto fijo desde marzo, al escalafón docente desde noviembre.

Desde el gremio de la ADOSAC se aclaró que determinarán la aceptación o no de la oferta en base a lo que decida el congreso provincial el próximo domingo. Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, dialogó con EL MEDIADOR y sostuvo “la audiencia se realizó ayer a las 12 del mediodía, asistimos con la posibilidad de seguir ampliando el debate y diálogo, cosa que sucedió. En cierta forma hubo respuesta en cuestiones laborales que son de suma importancia para el sector. En lo salarial no hubo una variación, ha habido un traspaso de 2.500 pesos del básico, pero no ha variado mucho en lo salarial. Pero queda abierta la posibilidad de seguir discutiendo a partir del 22 de noviembre”.

Por su parte, Fernández insiste que “hay un debate pendiente en lo pedagógico, que para nosotros es fundamental”. “Hay dispositivos que ya están implementados los días sábados que son decisión voluntaria de muchos docentes de participar allí, a través de proyectos de las escuelas, que son distintos entre una y otra”, sostuvo.

A modo de cierre, manifestó “hay un momento de incertidumbre, no me quiero adelantar a lo decidan las asambleas el día domingo, creo que más allá del rechazo o la aceptación, se pone en juego muchas cosas, este sindicato defiende a la escuela en todos los planos y todo esto se pone en la balanza”.

“Hemos recibido solidaridad, se comunicó con nosotros José Luis Garrido interiorizándose de la situación, pero en el juego político partidario no nos vamos a meter, pero sí hay una mirada sobre un ataque concreto a este sindicato, nos acaban de ejecutar 32 millones de pesos por una conciliación del 2017 donde la docencia de Santa Cruz pedía cobrar en tiempo y forma, esto es un mensaje a todos los sindicatos”, concluyó.