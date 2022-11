Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló este lunes en conferencia de prensa previa al choque ante Arabia Saudita del martes a las 07.00 por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Aseguró que tiene el equipo confirmado pero no lo informó, habló del presente de Lionel Messi, se refirió a la dolorosa decisión de tener que desafectar a Joaquín Correa y Nicolás González y contó las diferencias y similitudes con Ángel Correa y Thiago Almada, sus reemplazantes.

Lionel Scaloni no dio el equipo pero lo tiene confirmado



"El equipo está decidido, se los dije a ellos hoy. Es un poco lo que venían diciendo ustedes (la prensa). Ya lo saben todos. No va a cambiar de ahí, no va a haber cambio de esquema tampoco. Lo verán mañana pero no sale de lo que venían diciendo estos días", declaró Lionel Scaloni en coferencia de prensa. De esta manera, sin grandes sorpresas, los once serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

El entrenador de la Selección Argentina habló con la prensa en la previa del debut en el Mundial de Qatar 2022 por la primera fecha del Grupo C ante Arabia Saudita del mañana a las 07.00.

Las diferencias entre los desafectados y los nuevos citados, según Lionel Scaloni

Se fue un jugador como Joaquín que puede jugar por adentro y por afuera, como punta o mediapunta, y Ángel nos da eso. En el caso de Nico González, la mayoría de las veces ha jugado por izquierda y Thiago nos puede dar eso con diferentes características. Esa fue la idea que tuvimos. Había otras opciones pero no había tiempo para esperar. Estamos convencidos.

Lionel Scaloni y el apoyo a los debutantes en la Selección Argentina en un Mundial

"Los debutantes lo tomamos de una manera natural. Venimos a jugar al fútbol. Es un Mundial, sí, pero adentro de la cancha sigue siendo la pelota la que se tiene que mover. De dramatismo no tiene nada, debutar en un Mundial es lo más lindo que te puede pasar. Les dije que disfruten dentro de la cancha. Hay momentos en que las cosas se ponen difíciles pero tienen calidad para poder salir"

La decisión de desafectar a los lesionados, doloroso para Lionel Scaloni



"Los jugadores que se han ido, lamentablemente y con todo el dolor del mundo, fue porque no daban garantías de poder estar bien en el resto de la competición. Es doloroso pero pensamos en lo mejor para el equipo más allá de que las decisiones son durísimas. Han venido dos compañeros más, que están bien y que vienen a aportar lo suyo.

Lionel Scaloni: "Ser superior hay que demostrarlo"

Ayer Ecuador ganó muy bien. Es una selección de un nivel altísimo. Cada vez que jugué, siempre dije lo mismo. Al resto le va a costar y no me extraña que haya ganado. Eso no quiere decir que Qatar sea una mala selección. Inglaterra es una potencia pero no me atrevo a decir que las selecciones árabes están por debajo. Hay que demostrar ser superior, los partidos tienen una carga emotiva, lo importante es sacarlo adelante más allá del cómo, lógicamente tenemos nuestra manera de jugar e intentaremos no cambiarla.

Sobre Enzo Fernández

Enzo Fernández está muy bien. Por suerte los 26 se pueden cambiar y tener a disposición a todos por si hay que hacer una variante. Enzo es un jugador que, más allá de lo que se ha visto en Benfica, el año pasado ya vimos su potencial en la Selección y es una solución bastante interesante.

"Llegamos al partido de la forma en que queríamos"



"Tanto el cuerpo técnico como los jugadores disfrutamos de estar acá, de vivir un Mundial. No son esos los momentos difíciles, son los momentos de disfrutar. Los momentos complicados son antes del partido, ahí hay que disfrutar, preparar lo que queremos hacer y sabiendo que el equipo está bien. Hemos logrado llegar al partido de la forma que queríamos, que es lo importante".

Sobre la presión de la Selección Argentina:

"La realidad es que el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está. Mañana sale el sol otra vez y hay que jugar tranquilos. Eso se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha. Eso es clave para jugar un Mundial, más allá de los matices que tienen ciertos partidos como el debut, pero la carga es más tranquila que antes y ojalá puedan exprimir todo el fútbol que llevan adentro".

TYC SPORTS