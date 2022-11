El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, tiene un día agitado en la previa del trascendental partido contra México que incluye el último entrenamiento para despejar las dudas en el equipo. Luego del golpe de la derrota ante Arabia Saudita, el entrenador oriundo de Pujato habló en el Centro de Medios de Doha y volverá a la Universidad de Qatar para la última práctica que comenzará al mediodía, con los primeros 15 minutos iniciales abiertos a la prensa.

En la última jornada de trabajo, el cuerpo técnico buscará resolver las cuatro dudas que tiene para armar la formación que saldrá a jugar el sábado desde las 16.00 en el estadio Lusail. Las incógnitas a resolver son los laterales, el acompañante de Nicolás Otamendi en la zaga y el puesto del tercer mediocampista.

Pero antes, atendió a la prensa y habló sobre lo que ocurrió el martes, el estado de ánimo general, la forma física de Lionel Messi y de cómo se puede afrontar la situación después de un golpe tan duro como el recibido.

Las frases principales:

“Vimos el partido, lógicamente. Ya estamos pensando en México, que va a ser totalmente diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes, eso lo tenemos muy claro. Tenemos que pasar de página rápidamente. Hoy tenemos el último entrenamiento y vamos a definir los intérpretes, pero la manera de jugar va a ser la misma”.

“Anímicamente, más allá del golpe del primer día, que afecta, la reacción es inmediata: cuando recibís una piña, dos, tres, lo primero que hay que hacer es levantarse. Evaluamos buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos una variante. Recién ayer juntamos a todo el grupo, hoy va a ser el primer día que tengamos definitivamente a todos, así que ahí decidiremos”.

“México es un muy buen equipo, como dijimos cuando se sorteó la fase de grupos. Es un equipo ofensivo y con un gran entrenador. Y nosotros tenemos una manera de jugar y no la tenemos que negociar, más allá de haber recibido un golpe como el del otro día. ¿Qué nos jugamos? Un partido de fútbol, con toda la responsabilidad de que atrás hay un país que quiere que nos vaya bien. Este equipo y este grupo va a dejar todo hasta el último minuto que estemos en el campo. A partir de ahí, los partidos hay que jugarlos y hay que demostrar que estamos bien”.

“No sé de dónde salió que ayer no se entrenó. Creo que hay imágenes de que se entrenó bien. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros... Y seguramente vaya todo bien. A nivel físico y moral está bien, no hay ningún problema”.

“No me pongo a leer cómo afecta. No lo hice cuando las cosas iban muy bien, ni ahora. La gente sabe lo que este grupo ha dado y va a dar. Y tengo plena confianza. En cuanto al grupo, estamos bien, sabiendo que tenemos un partido importante mañana y que por suerte depende de nosotros. Vamos a dejar todo, un traspié no puede empañar lo que hemos logrado”.

“No podemos tomar como excusa que no ganamos por el fuera de juego. Es un poco relativo, pero es para todos igual. No es excusa”.

“El estado anímico es como tiene que ser: en el primer día es chocante, pero al otro día te levantás y pensás en el siguiente partido. Siempre venía diciendo que había que estar preparados para recibir el primer golpe. Ahora es cuando necesitamos el apoyo de todos. Soy el primero que estaba preparado para eso. Porque puede pasar, es fútbol. Estoy tranquilo que cada partido que vayamos a jugar, vamos a dejar la vida. Lamentablemente pasó en el Mundial, pero pasó en el primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás. Yo como jugador era así: era un patadura, pero iba siempre para adelante”.

