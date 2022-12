Una vecina de El Calafate se hizo viral durante el fin de semana tras una denuncia pública que hizo tras ser bajada del vuelo 855 de Aerolíneas Argentinas por sobreventa del mismo. Patricia Álvarez, vecina y enfermera jubilada de El Calafate, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR puntualizó “la idea de hacer esto público es darle un alto a todo esto para que no le pase esto a nadie”.

Álvarez comentó sobre lo ocurrido el fin de semana: “Yo tenía el vuelo 855, hacía tres semanas que había sacado el vuelo por la página de Aerolíneas Argentinas. A las 7:15 estaba haciendo la cola, cuando llega mi turno la señora que me atiende me dice que el vuelo está con sobreventa y me dice que no me puede embarcar”.

Además, dijo “a los 30 o 40 minutos me llamaron por alto parlante y me dieron mi tarjeta de preembarque, una vez subí al avión estaba prácticamente lleno. Cuando me siento en mi asiento, viene la misma señorita del mostrador, y me dice que baje del avión porque una turista francesa estaba en tránsito”.

A modo de cierre, la vecina y enfermera jubilada manifestó “lo único que dije es que fue una vergüenza, me levante y baje del avión. En el camino empezó a explotar mi bronca, y le aclare a la señorita que hare una denuncia pública”.

Y concluyó: “No sé si esto pasa muy a menudo, pero a mi nunca me pasó. Después de hacer la denuncia pública me hicieron la tarjeta de embarque para el vuelo de las 13:35 en primera clase”.