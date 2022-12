Resguardos y cuidados para proteger a las mascotas de la pirotecnia

En esta época de fiestas es muy común en distintos lugares del país el uso de la pirotecnia como festejo, lo que provoca daños a los animales y a los chicos con autismo. Alejandro Cheuqueman, responsable del área municipal de Bienestar Animal, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “tratamos de llegar a toda la ciudad y a la gente que de verdad quiere a los animales”.

Cheuqueman comentó sobre la prevención y cuidados de animales por el uso de pirotecnia “la mejor prevención sería no comprar pirotecnia, y llegando a mediado de las horas en donde se hace más impulsivo el tema de festejar es mejor tenerlos adentro y que se sientan resguardados”. Además, dijo “eso ayudaría mucho para que los perritos cuando escuchen un petardo pierdan su orientación y no les afecte mucho. Hay muchas formas de disfrutar navidad o año nuevo, por eso no creo que sea lo mejor la pirotecnia por una situación que genera daño a una mascota o a los niños con autismo”.

Para concluir, el responsable del área municipal de Bienestar Animal comentó sobre el balance del 2022 “fue un año positivo, lo estamos cerrando con el Festival de Río Gallegos y realizando las últimas esterilizaciones de los perritos encontrados en la vía pública”. A su vez, dijo “estamos cerrando los números, pero seguro ha sido superadora al año pasado. El tema de la Expo Animal ayudo un montón, la gente ha tenido más responsabilidad con sus mascotas y es realmente el resultado de este año”.