El informe sobre las fiestas de Neymar en Francia

París Saint Germain necesita paz de cara a la compleja revancha que tendrá contra el Bayern Múnich por Champions League, pero el clima está cada vez más espeso. El ojo crítico en el club está colocado sobre Neymar, que tuvo un primer semestre de excelencia pero arrancó el 2023 como protagonista de distintas situaciones controversiales. Luego de los cruces con el director deportivo y las frases sugestivas de Kylian Mbappé sobre el cuidado en la vida personal que se emparentaron con el brasileño, el foco volvió a quedar sobre sus fiestas.

El diario L’Equipe realizó un extenso informe para detallar la polémica que existe en su barrio por sus celebraciones. El periodista Tom Prevot dialogó con diferentes vecinos de Bougival, un pequeño pueblo en las afueras de París donde Ney tiene su mansión desde 2017, cuando desembarcó en el PSG. “Una vez trajo carpas, una orquesta y todo el equipo de sonido. Yo vivo enfrente y me temblaban las ventanas”, afirmó uno de los testimonios. “Lo oímos todo a pesar de que vivimos a 600 metros. Esta persona no tiene ningún respeto, el hecho de que sea Neymar no es excusa. Algunas veladas han durado 48 horas”, se sumó una vecina jubilada que está “harta” de las noches de juerga, según aclara el medio.



El pasado 5 de febrero Ney cumplió años y la celebración en su casa destapó un nuevo conflicto fuera del campo en su vida. El alcalde de Bougival, Luc Wattelle, se quejó por entonces y lo definió como un “individuo sin respeto” por sus vecinos en una entrevista con Le Parisien. Esta vez, varios individuos reconocieron su incomodidad: “Se permite hacer esto el martes, el domingo por la noche. Es molesto, pero afortunadamente sólo ocurre unas pocas veces al año”, declaró un ciudadano de la comuna llamado Thierry. Otra persona, llamada Maëlle, aclara que el jugador de 31 años tiene fiestas al igual que cualquier otro vecino, pero apuntó un detalle que le molesta: “Lo que podemos reprocharle son las botellas muertas que sus invitados dejan en la calle”.

El periódico francés afirma que en redes sociales un vecino abrió un movimiento contra los festejos de Ney en uno de los grupos vinculados a Bougival, aunque horas más tarde fue eliminado. Sin embargo, las opiniones de la gente que vive en el lugar son diversas: “Escuchamos gritos de chicas, rugido de motores, pero es aceptable. Ocurre una vez al mes como máximo y rara vez me molestan”, testificó un vecino. Otra mujer identificada como Dorianne aclaró que “cumplió años como cualquier otra persona” y planteó una defensa: “La gente se queja, pero él viene tres veces al año. A su edad, es normal que se divierta y, con el dinero que tiene, no es de extrañar que sus fiestas sean tan grandes. Pero como se llama Neymar, todo el mundo habla de él”.

El cronista afirma que en su mansión de 5000 m2 hubo una “auténtica fiesta de la música brasileña” el pasado 5 de febrero en honor a su cumpleaños 31 y afirmó que esa celebración se inició a las 15.00 horas y se extendió más allá de la medianoche. El alcalde, por entonces, consideró que las reuniones en casa de Neymar son un problema para todos los vecinos: “No era solo música de fondo. Era molesto”. También recordó que en el pasado había realizado un evento por el título del PSG que se extendió hasta las 5 de la mañana, aunque aclaró que no tiene margen para frenarlo: “¿Qué ganas con enfrentar a alguien que no le importa de verdad pagar 135 euros de multa teniendo en cuenta lo que gana? En algún momento enviaremos un expediente al fiscal por alteración reiterada del orden público”. El informe lo define como un “juerguista” aunque subraya que hay un contraste en la zona: “Los habitantes se dividen entre la molestia y la indiferencia”.

No es la primera vez que el talentoso jugador está en el ojo de la tormenta por sus fiestas e incluso en 2021 los medios de su país lo apuntaron por sus “fiestas maratónicas” a pocos días de un partido de su selección ante Argentina. Tiempo después su celebración de fin de año también fue muy comentada en sus tierras.

Mientras las páginas de los medios europeos se llenan con la vida privada de Neymar, una frase de Kylian Mbappé tras la derrota con el Bayern rápidamente se vinculó con estos hechos: “Ahora hace falta que todos nuestros jugadores estén en buena salud e iremos allí (por Alemania) a clasificarnos. Todos debemos comer bien, dormir bien y prepararnos”. ¿La respuesta? Ney apareció jugando dos torneos de póker en su día libre y se fotografió en una casa de comida rápidas, en una foto que un amigo suyo subió de madrugada a las redes sociales.

El entrenador, Christope Galtier, no quedó afuera de esto y aclaró: “No voy a asociar la declaración de Kylian con la foto de Ney en un restaurante de comida rápida. Hablé con Ney. Le dije lo que pensaba. A Ney se le permite jugar al póquer en su día de recuperación, algo que le encanta. Y le dije lo que pensaba de esta foto. Quedará entre él y yo”.

FUENTE: INFOBAE