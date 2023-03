El martes pasado, Di Paola fue recibido por Cristina Kirchner en su despacho en el Senador. Debido a que no podrá asistir al encuentro eclesiástico, la vicepresidenta invitó al titular de la Federación de Hogares de Cristo para adherir a la consigna "Ni un pibe ni una piba menos por la droga", uno de los lemas de la peregrinación en medio de la situación crítica que se vive la provincia de Santa Fe por el narcotráfico y la violencia cotidiana en las calles.

“Fui porque ella no puede ir mañana, pero me dijo que quería firma, entonces, me invitó al Senador y de esa manera apoyar esta propuesta”, relató. Además, negó haber conversado con Cristina Kirchner sobre su futuro político y la posibilidad de que decida llevar adelante una precandidatura. “No, no hablamos más que del tema este y las propuestas de prevención y recuperación que tenemos”, añadió al respecto.

El encuentro del sábado, desarrolló el sacerdote, con el objetivo de que “la inclusión sea en la escuela, en la capilla, en el municipio o a nivel provincial”. Entre los posibles participantes estarán el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta; y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, además de mandatarios provinciales, intendentes y referentes de organizaciones sociales y de DD.HH.

“Hay que pensar sobre cómo enfrentar el narcotráfico, por eso mañana invitamos al Presidente, a la Vicepresidenta, al gobernador de la provincia, al jefe de gobierno de la provincia, a los gobernadores, a los intendentes, que vengan y acompañan con la firma porque estamos en tiempo de elecciones y cada agrupación política puede plantearse qué va a hacer con este tema sin que sea un eslogan, sino un compromiso serio”, remarcó.

Consultado por la situación que se vive en Rosario por la proliferación de los búnkers de drogas en los barrios marginales y la profunda crisis de seguridad, el referente de la corriente Curas Villeros cerró: “Así como la persona se realiza en la comunidad, la persona se recupera en la comunidad. Ese valor debemos reflotar en la Argentina, especialmente, en los grandes centros urbanos, donde se presenta la realidad más dura del tema de las adicciones”.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS