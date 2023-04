Lula le pidió a Estados Unidos que "deje de incentivar la guerra" en Ucrania

Lula, al realizar declaraciones a la prensa en Pekín en las horas finales de su visita a China, sostuvo que no espera una reacción del gobierno estadounidense a sus dichos, al considerar que no hay motivos para ello.

"Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea empiece a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y Zelenski de que la paz es el interés de todos y que la guerra, por el momento, sólo interesa a ambos", expresó el mandato brasileño en rueda de prensa que recogió el sitio Notiamérica.

"Cuando hablo con Estados Unidos no me preocupa lo que China piense de mi conversación con ellos. Estoy hablando de los intereses soberanos de mi país. Cuando vengo a hablar con China, no me preocupa lo que pensará Estados Unidos", advirtió.

Durante esta visita, Lula y su homólogo chino, Xi Jinping, han firmado una declaración conjunta en la que, entre otros puntos, se destaca la idea de fortalecer el comercio en divisas locales más allá del dólar, o la de una salida negociada a la guerra de Ucrania.

En lo que respecta a la guerra de Ucrania, ambos líderes han coincidieron en señalar que el diálogo y la negociación "son las únicas salidas viables a la crisis" y que todos los esfuerzos en este sentido deberían ser apoyados.

El mandatario de Brasil ya habían anticipado su intención de crear un grupo de países para trabajar una salida negociada al conflicto iniciado tras la invasión a larga escala de Rusia a su país vecino el 24 de febrero del año pasado.

Días atrás también sugirió que Ucrania resigne su pretensión de recuperar Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y que Moscú se abstenga a adjudicarse otros territorios, fruto de su nueva invasión. La propuesta fue rechazada de plano por Kiev.

