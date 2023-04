Claudio Silva sobre las próximas elecciones: "Donde me pongan sería bueno"

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron la semana pasada el cierre de un acuerdo paritario trimestral (abril-junio 2023) con un incremento del 19,5% (6,5% mensual).

De esta manera, según informaron medios nacionales, el salario básico alcanza el piso de $ 220.000 con presentismo, y además se acordó un bono por única vez de $25.000, abonado en dos cuotas, como parte del cierre de la paritaria 2022/2023.

Claudio Silva, Secretario General del Sindicato de Empleados y Comercio, quien, en diálogo con EL MEDIADOR, expresó “calculo y no me dan los mismos números, con el 19,5 que se logró ahora más el dinero que pasará al básico en abril, es una suma no remunerativa que pasa al básico y habrá un aumento”.

Además, se refirió a cómo quedó pactado: “Está pactado en abril un 6,5, en mayo 6,5 y junio otro 6,5. Las paritarias serán trimestrales y se reajusta de acuerdo a la inflación. Se estableció un pago de 25 mil pesos que se pagará en dos cuotas en abril y mayo, quienes tienen media jornada será la mitad”.

En otro aspecto, Silva hizo mención a la situación del comercio en la localidad: “Nos encontramos con problemas que esperan la suba de precios entonces no venden. Hay trabajo en negro, veo que no se trabaja para cambiar la situación. Acá en Río Gallegos hay 2.500 comercios”.

Para cerrar, adelantó que hoy se va a desarrollar una reunión en Buenos Aires, con la presencia de Pablo Grasso, Javier Belloni, Fernando Cotillo y Pablo González. Al respecto, comentó “quiero que tengamos a alguien que se preocupe por la gente. Yo estoy decepcionado no con la política, pero con la gente porque siempre se vota lo mismo. Muchas veces la gente vota por enojo. Donde me pongan sería bueno, pero hay que ver qué elige la gente”.