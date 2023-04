Desde Rosario, el precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, cuestionó la realidad económica que afronta el país y responsabilizó al jefe de Estado. "Él gobierna hasta el 10 de diciembre", afirmó desde una de las recorridas por el interior.

Sus dichos llegan tras la escalada del dólar paralelo que llegó a cotizar $440 durante el mediodía del jueves y el dato de inflación de marzo que registró un 7,7%. "Peor que lo que estamos no podemos estar”, precisó.

"Arriba del 100% de inflación, arriba del 40% de pobreza y 50% los más chicos. Un país que no tiene reservas y donde la inseguridad se les está yendo de las manos. El Gobierno es un fracaso", denunció.

Asimismo, continuó: "No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo las consecuencias de eso, todos los argentinos".

“La escalada del dólar es una expresión más del fracaso de este Gobierno que no ha hecho más que poner parche tras parche", continuó en una crítica disipada al ministro de Economía, Sergio Massa.

A su parte, Rodríguez Larreta planteó que el Gobierno no tiene rumbo ni plan y prometió "sacar adelante al país". "Voy a sacar al país adelante, vamos a bajar la inflación y a mejorar la seguridad", subrayó.

En similares términos se expresó Diego Santilli, precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires: "Todos son parte y responsables de este Gobierno que ha destruido los valores de los argentinos", sostuvo el diputado nacional.

Santilli recorrió Pilar junto al concejal y candidato a intendente Sebastián Neuspiller y se refirió a la decisión de Fernández: "La renuncia a la reelección que anunció el Presidente hoy es la conclusión del fracaso del Gobierno", remarcó. "Es el fracaso de la falta de trabajo. Crecen los planes y no el trabajo privado. Estamos sufriendo una crisis de inseguridad en la provincia y el país, donde avanzan los narcos y los delincuentes operan libremente y eso es intolerable para los argentinos", agregó el legislador nacional.

"Es el fracaso en materia económica, porque la inflación destroza el salario todos los días. Y esto engloba a Cristina (Kirchner), a Máximo Kirchner, a Sergio Massa y al gobernador (Axel) Kicillof. Todos son parte y responsables de este Gobierno que ha destruido los valores de los argentinos", completó.

