En diálogo con EL MEDIADOR, Juan Romero, referente del Barrio San Benito habló sobre los trabajos de asfaltado que se llevaron adelante en la calle 13 del Barrio San Benito: “A gran parte del barrio le cambió la vida, algunos no lo aceptan por diferencias políticas. No aceptan que el otro haga y te cambie la vida. A mí me cambió la cabeza, en el sentido que no tengo que pelear para que pasen una máquina en esa calle”.

Vale recordar que el 1 de abril se inauguró el asfalto en la calle 13 del Barrio San Benito, siendo una de las obras más solicitadas por los vecinos del barrio ya que se trata de una de las arterias principales.

El trabajo llevado a cabo por el Área de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Gallegos comenzaron en septiembre de 2022 y esta primera etapa comprende una extensión de diez cuadras desde el ingreso por Asturias hasta la calle 22.

“Muy agradecido con el intendente que por fin se puso las pilas, no nos mintió. Ahora la 22, que es otra calle importante que tenemos, arrancaron con el movimiento de suelo, ahora esperando que Vialidad Nacional haga su aporte porque hace años que pasan accidentes”, consideró el referente del barrio.

No obstante, reclamó a Vialidad Nacional por la falta de mantenimiento en las calles: “Es muy oscuro, haciendo rotonda la gente reduciría la velocidad, hoy por esa parte pasan muy fuerte y hay muchos accidentes”.

Respecto a las obras de las cloacas en el Barrio San Benito, otra de las obras más esperadas por los vecinos: “Es lo que más esperamos, hay unas cuadras hechas que quedaron en la nada. Este sería el servicio que nos faltaría”. “Los pozos ciegos no dan más, desagotan una vez por semana, algunos vecinos tienen pozos, pero lo usan para el riego”, añadió.

A su vez, expresó: “Hasta ahora no se sabe nada del Censo, pero calculamos más de 35 mil habitantes, en hora pico te das cuenta de la cantidad de gente, es otra ciudad. La gente está construyendo, muchos viven como pueden porque no se puede pagar un alquiler, la urgencia te lleva a pasar otras necesidades”.

En otro tramo de la nota, habló sobre el control animal en el barrio: “El castramóvil no alcanza, porque la tenencia irresponsable abunda. Los perros cuando no muerden tiene dueño, cuando muerden desapareció el dueño. Hoy nadie se hace cargo al respecto, el vecino tampoco te deja avanzar sobre una tenencia responsable”.

En otro orden, Romero habló sobre la situación de la recolección de residuos: “La recolección no tiene sus conflictos, tenemos una recolección día por medio y vamos bien, hemos logrado que se llegue la recolección al Barrio Santa Cruz”.

“Los que no estaban mal hace unos años, hoy están mal. En la diaria se ve muy mal este último tiempo. El comedor lo dejé en la pandemia, cuando la pasamos mal con mi familia, y tomé otras cosas como prioridad. Yo seguí ayudando a pesar del Covid-19”, dijo.

Consultado por el recuerdo del padre Juan y lo que significa la gran pérdida a diez años de su partida, contó lo trabajos que se llevan adelante en la iglesia del barrio: “Están trabajando en la Iglesia por dentro, van muy rápido con los arreglos”.

Al cerrar, brindó un mensaje de reflexión para los vecinos y vecinas del barrio: “Cuidemos lo poco que tenemos, a la gente que hoy está usando una de las calles que tanto deseamos, que se respeten el uno con el otro, que tengan respeto por los chicos que van por la calle. Cuidemos esa parte del barrio que tenemos hoy y respetemos a los demás”.