“El amor después del amor”, la serie basada en la vida de Fito Páez, se estrenó este miércoles en Netflix y, además de ser rápidamente una de las más elegidas en la plataforma, llamó la atención por el impresionante parecido de la actriz que interpreta a la cantante Fabiana Cantilo.

Se trata de Micaela Riera, la actriz elegida para caracterizar a la reconocida cantante. La joven de 31 años, oriunda de Santa Fe, inició su carrera como modelo a los 14 años en la agencia de Pancho Dotto.



Ya a los 17 años se dio cuenta de que quería seguir el camino de la actuación y comenzó a participar de castings hasta que consiguió quedar seleccionada para un papel en la telenovela “Consentidos”, que se emitía por Canal Trece. Formó parte el elenco de "30 días juntos" y luego de "Graduados", la telenovela de Telefe que tenía como protagonista a Nancy Duplaá y Daniel Hendler.

Riera se define como una persona tranquila, casera y a quien no le gusta llamar la atención: “Mi desafío fue estar todo el día con la energía al palo. No podía bajar, porque me costaba el doble después subir”, indicó respecto de su caracterización en “El amor después del amor”.

La intérprete aseguró que la búsqueda del personaje la llevó a pasar una semana dentro de su casa viendo videos de Cantilo: “Mi única intención en este trabajo fue que ella se viera al menos alguna vez reflejada ahí en la pantalla. Saber que esa persona se va a estar mirando y de alguna forma lo va a estar juzgando. Todo lo demás no me importa tanto, o sí. Pero lo mío es una interpretación”, aseguró Riera.

Cómo hizo Páez para convencer a Cantilo de ser parte de la serie

"¡Yo no quería participar de la serie! ¡Soy fóbica! Cuando me dijo que alguien iba a ser de mí le dije: ‘¡No! ¡De ninguna manera! Si vas a contar la verdad, no", develó Fabiana Cantilo.

“Hay cosas muy íntimas de mi vida, de mi familia, cosas muy especiales que arreglamos que no se iban a contar, pero al final se cuentan. No importa. La cuestión es que fue un año de convencimiento. ¡Fue un año de despelote! A él le divierten esas cosas y a mí no. Yo soy diferente. Ya está todo aprobado, la chica que me interpreta es divina, pero costó”, relató.

“Lo divertido es que le costó convencerme, pero él está chocho, porque le divierte hacer la serie. Hace películas, escribe libros... ¡Es como San Martín! Es como un prócer”, lo definió, entre risas.

Al elenco lo completan Gaspar Offenhenden e Ivos Hochman, encargados de interpretar a Fito Páez de joven y adulto, respectivamente. Andy Chango como Charly García, Julián Kartun como Luis Alberto Spinetta, Daryna Butryk como Cecilia Roth, Joaquín Baglietto como Juan Carlos Baglietto.

La serie fue producida por Juan Pablo Kolodziej y Mariano Chihade, y el elenco se completa con Martín “Campi” Campilongo como Rodolfo Páez, padre de Fito, y Mirella Pascual como Belia, su abuela.

