Operaron a Jorge Rial: le colocaron un cardiodesfibrilador tras su infarto en Colombia

Es un dispositivo que se encarga de detectar un latido cardíaco rápido y potencialmente mortal, conocido como arritmia. Lo que hace el cardiodesfibrilador es mandar una descarga eléctrica al corazón para cambiar nuevamente el ritmo.

La cirugía se realizó en el sanatorio Finochietto y el jueves le darán el alta médica. Rial le dijo a Teleshow que está “perfecto. Fue apenas de 40 minutos. Me pusieron un dispositivo para evitar arritmias. Mañana en casa”.

“Se hizo en las primeras horas de la mañana, estaba programada. Fue un procedimiento sin ningún tipo de inconvenientes y no modifica en nada el curso de su recuperación, al contrario”, dijo su médico personal, Guillermo Capuya.

El 29 de abril, Jorge Rial sufrió un infarto cuando se encontraba en Colombia. Le colocaron dos stents y volvió a la Argentina para continuar con su recuperación. Según detalló, tanto en radio como en televisión le darán el tiempo que necesite para estar en condiciones de regresar a Argenzuela.

El conductor, de 61 años, pasó a visitar a sus compañeros y reveló que estuvo muerto por 10 minutos. Además, dio detalles de sus sensaciones cuando tuvo “muerte súbita”.

“Tengo ganas de volver, me gusta estar acá y extraño, pero tengo que saber que tengo que volver bien. Lo que me pasó fue una experiencia que no quiero volver a pasar. Si viene otra vez que sea efectiva (bromeó), no me jodan porque es fuerte. Quiero estar bien, fuerte, entero, para vivir lo que tengo que vivir”, afirmó.

FUENTE: EL DESTAPE