Patricia Bullrich dijo que presentará listas "en todas las intendencias de la Provincia"

La pre candidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, realizó este martes un acto de campaña en el municipio de Lanús, tierra de su flamante candidato a gobernador, el intendente local en uso de licencia, Néstor Grindetti, donde remarcó que su sector competirá en las PASO en todo el territorio nacional.

En medio de la fuerte interna que vive el partido amarillo, y luego de la fallida reunión que realizó ayer el PRO bonaerense para bajar los ánimos, Patricia Bullrich salió decidida a disputar a todo o nada en las próximas elecciones PASO.

"Es importante en esta campaña tener un discurso de nivel, y Horacio Rodríguez Larreta fue a San Miguel, un distrito que bajó el 70% la inseguridad, y dijo que los comerciantes habían dicho que la ciudad estaba sucia e insegura, y a mí no me parece que sea así", marcó la ex ministra de Seguridad sobre lo que parece será el tono de la campaña.

La pre candidata excusó así a Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel y uno de los anotados a disputar la gobernación por su espacio, quien el domingo había cruzado al jefe de Gobierno porteño en una declaraciones de alta resonancia política: “Se tiene que bajar. Que Larreta se baje rápido”, expresó.

En esa sintonía, esta tarde Patricia Bullrich redobló la apuesta y terminó por derribar la esperanza de los intendentes bonaerenses del PRO, para que no haya competencia en sus territorios.

"La competencia es buena para Juntos por el Cambio. Nosotros estamos discutiendo proyectos, tenemos un proyecto de orden en la justicia y en la seguridad, y eso nos va a llevar mucho trabajo y por eso queremos ganar en la Nación, en la provincia de Buenos Aires y en todas las intendencias presentando listas en todas y cada una de las intendencias de la provincia de Buenos Aires", afirmó.

De ese modo, se terminó el misterio en relación a la estrategia del PRO en el territorio bonaerense, y habrá competencia en todos lados.

Por su parte, el candidato Néstor Grindetti habló hoy acerca de sus propuestas de campaña, y expresó: "Descentralizar los municipios, a favor de la autonomía; trabajar en la educación, que hay un populismo berreta; y en la salud, llevar la APS a todo el territorio". Además, aseguró que están "integrando con los tres colegas los equipos territoriales, estamos trabajando juntos, eso es bueno destacarlo".

Por último, Patricia Bullrich indicó que harán "una lista que desde la Presidencia hasta los 135 intendentes, van a hacer parte del proyecto político que nosotros expresamos", y cerró: "Cómo vamos a reformar el Estado, generar apertura real a la producción, como vamos a apoyar al campo y a la industria. Tenemos proyectos muy claros, y nuestra propuesta va a ser en todos los niveles".

