Omar Fernández, referente del Socialismo Santacruceño, ex intendente de Pico Truncado y ex candidato a gobernador en 2019, en diálogo con EL MEDIADOR se refirió a la decisión de Cambia Santa Cruz de no realizar una alianza electoral con el espacio de SER Santa Cruz, que lidera Claudio Vidal.

En primera línea, sostuvo: “Son discusiones políticas, análisis que se hacen, no pienso igual que Eduardo Costa. Cada uno tiene su pensamiento y analiza las cosas, podemos coincidir, pero no soy soldado de nadie. Hubiera sido bueno si se hubiera podido armar todo esto, toda la política santacruceña no tiene que pasar por una persona en nombre de Claudio”.

“Vidal empezó a hablar por separado con distintos partidos de Cambia Santa Cruz, nos reunimos en San Julián, visto la actitud que tenía que parecía que no iba a ir con el Frente para la Victoria”, relató Fernández.

Por su parte, comentó: “Nos reunimos en San Julián y le contestamos que estábamos abiertos a tener un dialogo, él (Claudio Vidal) dijo que si, se planchó todo. Pasó el tiempo, y después había que esperar la convocatoria para saber. Todos sabemos que el oficialismo maneja las reglas del juego, salió la semana pasada y hoy entró la desesperación en todo el mundo. Nosotros no hemos especulado nada, hubo conversaciones con el kirchnerismo y nos tuvieron ahí, y nunca se dio el diálogo”.

“Esto si se hubiera hecho con tiempo, se hubiera avanzado, pero no se hizo. Estamos a 15 días y ahora todos están en el apuro”, dijo y remarcó “no queremos que la interna nacional venga a perjudicar o quebrar la mesa de Cambia Santa Cruz acá por cuestiones de legisladores nacionales. Los candidatos de Cambia a Santa Cruz que son cinco o seis están en Cambia Santa Cruz y van a competir”.

“Acá lo que tendría que haber habido la responsabilidad de SER y Cambia Santa Cruz de sentarse a charlar, ahora sobre la hora quieren sacar las cosas porque, si no, no va a dar. La responsabilidad es compartida de todos, nosotros nunca dijimos que no al diálogo”, concluyó.