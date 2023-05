Este domingo por la tarde en Río Gallegos, se inauguró un nuevo local partidario, perteneciente al espacio de “Construyamos Juntos” que lidera Pablo Grasso. Se trata de la Agrupación Peronista de los Barrios, ubicada en la calle Monseñor Magliano al 500. El acto estuvo encabezado por el intendente capitalino y el referente José “Pepe” Chacón. Estuvo además el diputado nacional Gustavo González.

La apertura contó además con un enorme marco de militancia y público, que acompañaron el acto y demostraron las largas filas que se encolumnan junto intendente capitalino en el camino político de cara a agosto.

A la hora de tomar la palabra, Grasso remarcó que “nos queremos juntar, contar las historias de vida, los fracasos que hemos tenido a lo largo de la historia y los inconvenientes. Pero también estos momentos tenemos que reconocer los logros como ciudad, espacio político y provincia”.

“Vemos la falta de política de muchos dirigentes, con redes sociales y que quieren llevar simpatías para los pibes más jóvenes. Luego de eso, van 500 mil personas a ver a nuestra conductora política en plaza de mayo”, dijo, haciendo referencia al multitudinario acto encabezado por la vicepresidenta Cristina Fernández días atrás.

Asimismo, hizo un balance de lo logrado hasta ahora y de las proyecciones que se vienen, remarcando que “esto es un aprendizaje para todos, que nosotros a esta tierra la sembramos durante mucho tiempo. Sembramos política, expectativa, y dirigencia. Compañeros, luego de tanta siembra, este es el año de empezar a cosechar. Este es el año”, arengó.

En la oportunidad, dio un mensaje claro a todos los contendientes políticos que se someterán a las urnas este año, señalando que no hay enemigos, sino adversarios. “Acá no hay salvatajes, no hay miradas para un solo objetivo personal. Tiene que haber miradas amplias y entender que es el momento de juntarnos. Acá no hay enemigos, sino adversarios circunstanciales”, apuntó Grasso.

Pidió tener peronismo en la Gobernación, en la Intendencia y en los órganos legislativos provinciales y municipales y reconoció que siempre estará vinculado a la Intendencia de Río Gallegos porque “Amo esta ciudad”.

“Tenemos que resolver los problemas que tenemos hace mucho tiempo en la provincia”, pidió.

Por último, invitó a la militancia a recorrer cada palmo de la provincia para hablar con toda la gente: “Vamos a trabajar con todo el mundo, todos los votos son necesarios. Necesitamos resolver los problemas de la comunidad. Por una provincia libre, justa y soberana”, cerró.