En estudios, estuvo presente José Antonio Fernández, es nacido y criado en Río Gallegos, por distintas razones, la vida lo llevó a España, donde actualmente reside y tiene su vida y trabajo.

José Antonio hace 23 años que vive en el país europeo, es voluntario en la Cruz Roja de Marbella hace varios años. Sin embargo, nació en nuestra ciudad capital y también colabora con la Red de Mujeres Solidarias del barrio San Benito, por lo que está en constante contacto con Graciela Suárez, haciendo donaciones y acompañando en las campañas para ayudar a la comunidad.

Vale recordar que durante la pandemia, logró comprar 40 kits en Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia que fueron enviados al Hospital Regional de Río Gallegos.

En diálogo con EL MEDIADOR, “Tony” contó cómo vio la ciudad cuando llegó esta semana a Río Gallegos: “Me fui en 1999, lo que ha crecido el San Benito, parece una ciudad aparte, la ría se ve bastante bonita. La ciudad está linda. Estos cuatro años hubo una diferencia en Río Gallegos, en la parte estética en la ciudad, vemos los cambios estructurales”.

“Vine después del Covid-19 y ahora, el empedrado nuevo, se ve más movimiento en el centro de Río Gallegos, la parte periférica también ha crecido mucho”, manifestó.

Aportando un granito de arena a la comunidad

Además, sobre las campañas que lleva adelante: “Entregamos casi 100 bolsones de comida, estuvimos entregando leña, me pone triste porque todo es poco. Te da impotencia porque queres hacer más, ahora me comuniqué si podemos hacer algo con la gente afectada por el incendio en el barrio 400 departamentos. Vamos a ver si podemos organizar un torneo o algo para recaudar para esta gente”.

Por su parte, se refirió a su día a día en España y su trabajo en pandemia: “En España estoy en la Cruz Roja, cuando hay catástrofe te convocan, porque soy escalador, generalmente en pandemia estaba con la ambulancia”.

“En Europa no pueden creer que en Argentina estemos tan mal, no lo pueden creer. En España son 43 millones y acá lo mismo, entonces no entienden cómo estamos cómo estamos, teniendo desde hielo hasta bananas. Nos cuesta explicarlo”, finalizó.

Para quienes quieran acercar sus donaciones pueden hacerlo en la sede de la "Red solidaria de Mujeres" en barrio San Benito.