Al cumplirse dos años de la desaparición de Guadalupe Lucero, la menor de 5 años de la que no se sabe nada desde el 14 de junio de 2021 en la provincia de San Luis, diversas acciones se están llevando a cabo para continuar con el reclamo de la búsqueda de la niña. Su madre, que participa de las mismas, expresó: "No hay ni una pista. No entiendo cómo puede desaparecer alguien sin dejar rastro".

Bajo el lema “a dos años de su rapto, la aparición con vida”, familiares y diversas organizaciones realizarán durante toda la semana actividades en las calles y también en las redes sociales.

“No entiendo cómo puede desaparecer alguien sin dejar rastro alguno”, se lamentó en diálogo con la prensa local, Yamila Cialone, madre de la menor y agregó: "Espero que cambie lo que es la justicia para saber qué pasó con ella. Sabemos que este Gobierno en la búsqueda de Guada fue un desastre y por eso espero que se sepa que pasó o que se dediquen a buscarla".

Yamila sostuvo que lo único que ella quiere es que la gente la siga apoyando y que la acompañen para que la escuchen y sigan apoyando a Guada como lo vienen haciendo hasta ahora.

Además de un “Semaforazo”, en el que una gran cantidad de jóvenes levantaron carteles, paradas en el medio de la calle con el semáforo en rojo, pidiendo por la niña, este martes se realizará un tuitazo para convertir en tendencia a Guadalupe. Y mañana miércoles a las 17 habrá una marcha desde el Centro Cultural José La Vía, en la ciudad de San Luis.

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación actualizó hace pocos días la imagen con la que se sigue motorizando la búsqueda de la menor.

La actualización de la foto de la niña realizó por medio del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu) después de varios pedidos de Yamila Cialone.

En este nuevo afiche de personas extraviadas se sumó una foto de Guadalupe de costado donde se ve con claridad una marca de nacimiento que tiene del lado izquierdo de la cara.

Además, volvieron a confirmar que para toda persona que aporte datos fehacientes a la causa o que sepa donde está la menor que tenía 5 años en el momento de su desaparición recibirá una recompensa de cinco millones de pesos.

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio de 2021 por la tarde en el momento en el que estaba en una fiesta de cumpleaños familiar en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

