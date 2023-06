El precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta presentó a la formula Diego Santilli-Gustavo Posse para pelear por la Gobernación bonaerense y afirmó que la postulación del ministro de Economía, Sergio Massa, "es más o menos la reelección de (el presidente) Alberto Fernández".

"Respecto de Massa, es más o menos la reelección de Alberto Fernández. Está yendo de candidato a Presidente el ministro de Economía y de vice, el jefe de Gabinete. Pongan a Alberto Fernández y es lo mismo. Es parte del kirchnerismo que fracasó: Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Massa, Rossi y toda la troupe", lanzó el jefe de Gobierno porteño.

Consultado sobre la declinación de Eduardo "Wado" De Pedro y la definición en favor del líder del Frente Renovador, el referente del PRO afirmó: "A nosotros no nos cambia. Es el kirchnerismo con la careta que pongan. Es lo mismo, todo lo mismo. A nosotros no nos cambia nuestra convicción de transformar la Argentina, que está más firme que nunca, más allá de la careta que se pongan".

En el restaurante Masaii San Isidro, ubicado en la localidad de Acassuso, el jefe de Gobierno porteño dio a conocer el binomio que lo acompañará en la boleta en la Provincia de Buenos Aires.

"Hay un futuro mejor, una salida y para eso hay que cambiar en serio, profundamente, no superficial. No alcanza con un cambio de Gobierno, hay que cambiarle la vida a la gente. Si no le cambiamos la vida para siempre a la gente, no somos el cambio. Para que eso ocurra, tenemos que construir una fuerte, sólida y nueva mayoría en la Argentina", sostuvo Rodríguez Larreta.

Además, destacó la "unidad que está presente en toda la lista", al destacar que todos los espacios de Juntos por el Cambio tienen representación en la boleta.

"Este equipo va a ganar la Provincia, le vamos a ganar al kirchnerismo, a Kicillof y a todos juntos, porque han sido un desastre", subrayó el postulante presidencial, quien afirmó que sus postulantes son "del hacer, no se enganchan en agresiones, insultos, mentiras".

Allí, además del jefe de Gobierno porteño, estuvo presente el precandidato a vicepresidente Gerardo Morales.

"Estoy muy contento de presentarles a uno de los grandes intendentes de la Provincia, un tipo extraordinario, un hombre de trabajo, que ha transformado San Isidro. Es un lujo tener como compañero de fórmula y como próximo vicegobernador", señaló Santilli, quien remarcó que apunta a "salir de la resignación y de eso que se escucha de que ´la Provincia es inviable´".

Y agregó: "Este equipo va a ganar la Provincia porque para transformar la Argentina se necesita transformar la Provincia de Buenos Aires".

Por su parte, Posse destacó la "homogeneidad que se da en las listas, en las ideas, en la acción de gobierno".

"Este tandem seguramente va a ser la muestra de que es posible la transformación en la Provincia", manifestó el presidente del Comité Nacional de la UCR, quien también cuestionó la postulación de Massa: "Sergio es al cambio lo que era Alberto en 2019. Atrás están los mismos. Buscan maquillar un poco lo que ha fracasado".

La boleta encabezada por Rodríguez Larreta a nivel nacional también tendrá en la provincia de Buenos Aires al diputado nacional José Luis Espert como primer precandidato a senador nacional, acompañado por Cynthia Hotton.

Días atrás, el jefe de Gobierno porteño había anunciado que el peronista Miguel Ángel Pichetto y la dirigente del PRO Silvia Lospennato estarán al frente de su lista de precandidatos a diputados nacionales por la Provincia.

En tanto, el referente liberal anticipó que desde la Cámara alta buscar "promover que el Congreso vuelva a fijar los derechos de exportación e importación", así como también una nueva ley de Coparticipación y una normativa para el Consejo de la Magistratura.

Este sábado a las 00 vence el plazo para inscribir candidaturas para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

FUENTE: TIEMPO ARGENTINO