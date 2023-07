El seleccionado argentino de rugby “Los Pumas” perdió 12-41 con su par neozelandés, los “All Blacks”, en Mendoza por la primera fecha del Rugby Championship 2023.

Desde el minuto cero, Nueva Zelanda no tuvo piedad con la Argentina y fue arrasador en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia cuyana. La “Albiceleste”, dirigida por Michael Cheika, no pudieron concretar ningún try en la primera parte del partido frente al equipo de Ian Foster que se fue al entretiempo 31-0 arriba en el marcador.

Ya en la segunda parte, tras un primer tiempo demoledor en las aspiraciones de “Los Pumas”, el equipo argentino se pudo serenar y reorganizarse para frenar las peligrosas llegadas de los oceánicos. Además, consiguió llegar dos veces al ingoal: primero con Lucio Sordoni a los 11 minutos del segundo tiempo y luego en la última jugada con Agustín Creevy.

A pesar de ello, los “All Blacks” respondieron a los tantos de Argentina y siguieron aumentando el marcador culminando en el 41-12 definitivo en Mendoza.

Con este resultado, Nueva Zelanda acumula 32 victorias ante Argentina que solo logró el triunfo en dos oportunidades. Además, en el historial, hay un solo empate entre ambos.

FUENTE: TNT SPORTS