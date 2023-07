Kevin Spacey fue absuelto en el juicio por abuso sexual

El actor estadounidense Kevin Spacey fue declarado inocente por un jurado en un tribunal de Londres de haber cometido delitos sexuales hace varios años contra cuatro hombres.

El ganador de dos premios Oscar, de 64 años, fue absuelto de nueve cargos, entre ellos agresión sexual, provocar que una persona mantuviera relaciones sexuales sin consentimiento y provocar que una persona mantuviera relaciones sexuales con penetración.

Spacey se echó a llorar en el banquillo cuando el jurado emitió su veredicto de inocencia porque estas denuncias en su contra significaron un quiebre en su carrera actoral ya que se vio apartado de varias producciones, inclusive del programa que protagonizaba, House of Cards.

Durante el juicio de cuatro semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark, los fiscales explicaron a los miembros del jurado que el actor había manoseado de forma agresiva a tres de los hombres entre 2004 y 2013 en Reino Unido, cuando trabajaba en el teatro Old Vic de Londres.

El cuarto dijo que Spacey le practicó sexo oral mientras estaba desmayado en el apartamento de la estrella de Hollywood en Londres. Sin embargo, el juez consideró que era inocente de estas acusaciones.

Hace un mes, el actor compareció ante el Tribunal y manifestó que era inocente de las acusaciones. Los fiscales británicos revelaron por primera vez que se enfrentaba a cargos en mayo de 2022, diciendo que estaba acusado de cinco agresiones entre marzo de 2005 y abril de 2013: cuatro en Londres y una en Gloucestershire, en el oeste de Inglaterra. En ellas estaban implicados un hombre que ahora tiene 40 años y dos hombres que ahora tienen 30.

El pasado noviembre, la Fiscalía de la Corona autorizó otros siete cargos por agresiones sexuales a un hombre entre 2001 y 2004. Spacey, una de las mayores estrellas de Hollywood, desapareció en gran medida de la escena pública desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada hace seis años.

En Estados Unidos, el pasado mes de octubre, Spacey ganó un juicio civil en su contra por abusos sexuales, después de que un jurado de Manhattan consideró que su acusador no demostró su afirmación de que el actor le hizo una insinuación sexual no deseada cuando tenía 14 años.

Qué dijo el actor:

Kevin Spacey, entre lágrimas, dijo que estaba "honrado" después de que un jurado en un tribunal de Londres lo declarara inocente de llevar a cabo múltiples agresiones sexuales contra cuatro hombres.

Tras 12 horas y 26 minutos de deliberación, el jurado absolvió por mayoría al actor estadounidense ganador de un Oscar de nueve cargos que se le imputaban de haber cometido entre 2004 y 2013, cuando trabajaba en el teatro Old Vic de Londres.

Spacey, que también celebraba su 64 cumpleaños el miércoles, comenzó a llorar y articuló un "gracias" a los nueve hombres y tres mujeres del jurado, antes de secarse las lágrimas con un pañuelo. La estrella de Hollywood habló con cinco de ellos en el vestíbulo de Southwark Crown Court.

Luego salió del edificio para dirigirse a una nube de periodistas y fotógrafos. "Me imagino que muchos de ustedes pueden entender que tengo mucho que procesar después de lo que acaba de pasar hoy", afirmó. "Me siento honrado por el resultado de hoy".

También reveló que estaba "enormemente agradecido con el jurado por haberse tomado el tiempo de examinar todas las pruebas y todos los hechos cuidadosamente antes de llegar a su decisión".

Spacey fue rodeado por cámaras mientras caminaba hacia un taxi que lo esperaba, en tanto algunos miembros del público aplaudían y le deseaban feliz cumpleaños y una mujer gritaba: "Te amamos, Kevin".

Durante el juicio de cuatro semanas, los fiscales describieron al actor como un "acosador sexual" que toqueteó agresivamente a tres de los hombres y le practicó sexo oral al cuarto mientras se había desmayado en el apartamento de Spacey en Londres.

El actor, juzgado bajo su nombre completo Kevin Spacey Fowler, dijo como evidencia que el caso en su contra era débil y que los incidentes, si es que ocurrieron, fueron consensuados. Dijo que era promiscuo, un "gran coqueto" que tenía "encuentros sexuales casuales e indiscriminados".

Spacey manifestó al tribunal que tres de los cuatro denunciantes habían presentado demandas civiles en su contra y había encargado a investigadores privados que investigaran al menos a tres de los cuatro hombres.

Spacey, quien ganó el Oscar a mejor actor por "American Beauty" (1999) y mejor actor de reparto por "The Usual Suspects" (1995), dijo que su "mundo explotó" cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual en 2017 por el actor Anthony Rapp.

Después de que Buzzfeed publicara un artículo sobre las acusaciones de Rapp, Spacey afirmó que "hubo un juicio apresurado", y agregó: "Antes de que se hiciera o respondiera la primera pregunta, perdí mi trabajo, perdí mi reputación, perdí todo, en cuestión de días".

Fue suprimido del drama televisivo "House of Cards" y de la película "All the Money in the World" después de que salieran a la luz las acusaciones.

Rapp, quien acusó a Spacey de hacer una insinuación sexual no deseada en 1986 cuando tenía 14 años, presentó una demanda civil contra el actor en Estados Unidos, pero perdió el caso el año pasado.

Spacey se convirtió en uno de varios nombres prominentes en el entretenimiento que enfrentó acusaciones de conducta sexual inapropiada durante el movimiento #MeToo. The Old Vic inició una investigación y dijo que en 2017 había recibido 20 denuncias separadas de comportamiento inapropiado.

El abogado de Spacey, Patrick Gibbs, dijo que no era un crimen que te gustara el sexo o tener sexo casual incluso si eras una persona famosa y que "no era un crimen tener sexo con alguien del mismo sexo, porque estamos en 2023, no en 1823".

