Ernesto Mattos: “La única variable que está en juego es cómo mejoramos los ingresos”

Ernesto Mattos, Economista IDEPI-UNPAZ, dialogó con EL MEDIADOR sobre lo que pasará con la economía tras las elecciones PASO 2023: “Las noticias muestran un principio de devaluación, algunos portales comentando que el dólar sube”.

“En un principio creo que una devaluación en este contexto, no ayuda en lo salarial. Más cuando vemos un dato que pasó desapercibido que es el de subocupados, hay 3 millones de personas que están con problemas de empleo, que quiere decir que tu trabajo no te alcanza para cubrir tus gastos. Hay descontento por no conseguir otro trabajo”, dijo.

Y sostuvo: “Si la situación de los subocupados ya era grave, más personas van a perder poder adquisitivo y van a salir a buscar trabajo. Es una situación donde hay que mirar cómo alivianar la situación de los trabajadores que ganan menos de 150 mil pesos que son el electorado que vota”.

“Y hay que ver el electorado que no fue a votar, entonces ahí la única variable que está en juego es cómo mejoramos los ingresos”, manifestó el economista.

Respecto a las medidas de Javier Milei sobre dolarizar la economía y eliminar el Banco Central: “Técnicamente es imposible, es realizable en tanto a que el Banco Central no financia más al Tesoro, no hay plata para las provincias, que se arreglen buscando plata afuera. Dios sabe qué hará cada gobernador. Es sacarle muchas funciones al Banco Central, porque cada provincia tendría que tomar medidas de mucho descontento social, aumentando los impuestos y demás”.

“Hay un descontento no solo en términos de lo que pasó, me parece que no se tiene en cuenta que un trabajador no registrado, muchas personas que están en monotributo que no tiene aguinaldo, vacaciones, ese sector ante la inflación perdió un 30%, es lógico que salga a buscar otro trabajo”, enfatizó.

"Mantener el tipo de cambio estable era lo que tenía que hacer desde el 2019 y lo mantuvo Néstor y Cristina. La estabilidad no es devaluar todos los días", completó.