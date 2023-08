Mariano Caprarola se operó con Aníbal Lotocki en el 2010 y años más tarde comenzó a sentir las consecuencias en su cuerpo. Sin embargo, le costó mucho tiempo poder dar por finalizada su amistad con el cirujano y denunciarlo públicamente porque en un principio no creyó que su amigo lo hubiese dañado y luego por el miedo a la supuesta protección política que tiene el médico.

“En realidad es que no le hice ninguna demanda, yo me operé, me salvé la vida y todo, no le hice ninguna demanda porque la verdad es que es un siniestro, es un hijo de puta y no tengo en ir a decírtelo, o sea sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja en hacerle la demanda, la verdad que ‘¿qué me iba a pagar?’, yo lo único que quiero es que vaya preso, nada más, así que con Burlando decidimos no hacer nada y sí cuando me llamen hablar públicamente. Pero de hacerlo, no le hicimos nada y decidimos como quemarlo en todos lados”, dijo el productor de moda en un audio que le envió a Ángel de Brito a fines de junio cuando se conoció la noticia sobre la internación de Sivina Luna por complicaciones en su salud como consecuencia de una cirugía parecida a la que se había hecho él.

El conductor destacó que “le costó mucho a Mariano hablar de Lotocki en su momento porque eran amigos, tenía relación, iba a comer a la casa, iba a los cumpleaños y conocía mucho las internas hasta que un día se comenzó a dar cuenta que Lotocki no era lo que vendía. Tengo un mensaje de él, del 29 de junio de este año, un día que estábamos hablando acá de Silvina justamente y él me hablaba de la protección política que tenía Lotocki”.

“Y me dijo textual: ‘si lo cuento públicamente me matan y termino en un zanjón. O sea vivía con ese miedo también de poder aparecer muerto en un zanjón”, agregó De Brito. Mientras que Yanina Latorre recordó que el productor de moda había contado que en su caja de seguridad dejaría el nombre del político que protege a Aníbal Lotocki, para que la abran en caso de que le pasara algo.

A pesar de la cantidad de denuncias en su contra, recién con la relevancia que causó el caso de Silvina Luna, la Justicia lo condenó a una inhabilitación preventiva para ejercer la medicina hasta tanto se confirme o no su condena a 4 años de prisión por lesiones graves contra Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y demás denunciantes que no pertenecen al medio artístico .

El productor de moda Mariano Caprarola falleció este jueves, como consecuencia de una insuficiencia renal aguda, derivada de una cirugía que le había practicado el cuestionado Aníbal Lotocki.

Caprarola, de 49 años, estaba internado desde el lunes pasado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

FUENTE: CIUDAD MAGAZINE