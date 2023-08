"Por favor, no retrocedamos", el pedido de Alberto Fernández en un discurso encendido contra Milei

El presidente Alberto Fernández protagonizó un encendido discurso contra el libertario Javier Milei, y envió un mensaje al electorado camino a las generales del 22 de octubre: "Por favor, no retrocedamos". Lo hizo desde La Pampa junto al gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la inauguración de aulas y auditorios de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

"No hay argentinos de primera y de segunda y los problemas no se arreglan hablando de castas ni de libertad retóricamente. El 10 de diciembre termino mi mandato. Por favor, no retrocedamos", pidió el mandatario.

Ante un auditorio colmado de mujeres remarcó: "Por favor, mujeres, trabajaron mucho para conquistar sus derechos, no puede ser que alguien venga a borrárselos de un plumazo porque aún quedan muchos derechos para conquistar la igualdad de la mujer con el hombre. Es una desigualdad insoportable. Sepamos que los femicidios y la violencia de género existe, y lo digo levantando la voz para los que no quieren escuchar".

Sin hacer mención directa del diputado libertario, el Presidente cuestionó al fundador de La Libertad Avanza por sus propuestas de privatizar la educación. "Tan liberales que son deberían recordarlos que la educación pública y obligatoria datan de dos liberales de verdad, Alberdi y Sarmiento, con los años trabajamos mucho para que con los años tengan derechos", expresó.

"Hablan de entregar un voucher para estudiar, antes nos daban ticket canasta, la realidad demuestra que ese sistema es profundamente injusto. Después nos dicen que 'no tiene sentido seguir invirtiendo' y que 'hay que terminar con la educación pública y dejarlo en manos del sector privado. ¿Quiénes van a estudiar así?", se preguntó.

Asimismo, tras el 30% que obtuvo Milei en las PASO remarcó: "No retrocedamos, todo está en riesgo detrás de un falso discurso que habla de terminar con la casta".

"Con la casta que hay que terminar es con la de los poderosos que han generando la injusticia social con la que se vive. La justicia social no es una utopía si todos nos ponemos de acuerdo", enfatizó en una clara respuesta a los dichos del diputado, quien aseguró en los últimos días que la justicia social es "un robo".

En otro pasaje de su exposición, el jefe de Estado contrarrestó además los argumentos que utiliza el fundador de La Libertad Avanza: "Escucho decir que el ministerio de Educación se va, [porque es] fuente de adoctrinamiento, sin embargo los argentinos votan como votan y estudian en esa universidad pública. ¿A quién adoctrinamos?".

"Detrás de ese mensaje de la libertad hay una trampa, la única casta que se está defendiendo es la casta de los poderosos, de los que tienen dinero y pueden pagar sus estudios y la salud. Detrás de ese discurso de libertad les quitan la salud a ustedes".

De lleno en la campaña, el mandatario subrayó: "Quiero llamar a la reflexión porque todo lo que logramos nos costó mucho esfuerzo".

Por último, adelantó que el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunciará medidas de alivio económico para hacer frente a la devaluación y al espiral inflacionario "porque hay un Estado presente".

"No nos engañen más, necesitamos tener un Estado presente porque la Argentina ha padecido momentos ingratos y no nos hemos podido recuperar", completó en referencia al impacto de la deuda con el FMI, la pandemia, la guerra y la sequía.

"La justicia social no es una utopía si todos nos ponemos de acuerdo", concluyó Alberto Fernández.

FUENTE: PERFIL