El profesor y licenciado en comunicación social, Ángel Serra, se presenta como candidato a Intendente por la izquierda de El Calafate. Pero también encabezará la lista de candidatos a concejales. En diálogo con EL MEDIADOR indicó: “Me dedico a la docencia en el nivel secundario y terciario, ejercer el periodismo no es tan fácil, sobre todo en localidades donde es difícil. El Calafate es una de esas localidades, por ello me volqué a la docencia”.

Siguiendo esta línea, enfatizó: “Vamos con la candidatura a intendente y la candidatura a primer concejal, nos acompañan compañeros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores junto con el Partido Obrero, hace poco estamos organizándonos en la localidad, somos una fuerza nueva y estamos muy contentos y satisfechos”.

En tanto, agregó: “Tenemos muy buena aceptación de los vecinos y la gente que nos conoce, con muchas expectativas, sabiendo que nos enfrentamos al aparato del bellonismo y el del vidalismo que viene desembarcando muy fuerte”.

“Hubo muchas reuniones con compañeros, militantes, adherentes del partido, hubo una reunión con Miguel del Plá, tenemos la suerte de tener una referente que es Ada Vivanco, que es nuestra referente política, varios compañeros y compañeras que nos vinimos sumando”, manifestó.

Respecto a su propuesta para la villa turística: “Cuando uno vive acá y todos los días te enfrentas a la realidad de vecinos que no tienen trabajo, no tienen donde vivir, los desalojan de las viviendas que ocupan, cuando notas la desesperación de la gente que no llega a fin de mes”.

Además, profundizó sobre la realidad sobre El Calafate: “Hay un monopolio que manejan los comercios y cobran a los residentes como si fueran turistas, nosotros cobramos en pesos devaluados, nosotros tenemos que enfrentar además de la inflación del país, también la inflación provocada del fenómeno turística, con lo cual hay una situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad social”.

“En el Calafate no hay gente con necesidades, hay pobres. El 60% de los empleados públicos vive por debajo de la línea de pobreza, no existe el transporte público y el que hay funciona muy mal, no abastece la demanda que necesita. La bajada de bandera de un remis de un barrio alejado al Hospital SAMIC, no baja los 3 mil pesos de ida y de vuelta”, aseguró.

Balance de la elección de la izquierda a nivel nacional

Por último, sobre la elección de la Izquierda: “Hay un componente cultural histórico, que viene estigmatizando a las fuerzas de izquierda y a los partidos políticos desde el comienzo del siglo XX”.

“Hay una demonización por parte de la cultura política argentina, a partir de los acontecimientos históricos que hemos tenido de la izquierda. Tenemos un problema adicional, que buena parte del electorado argentino cree que el peronismo es parte de la izquierda, y si a eso le agregas que el peronismo ha venido fracasando en los últimos 15 años a nivel provincial y nacional, entonces es lógico que la gente se vuelque a una figura como Milei”, indicó.

"Vamos con la fórmula Miriam Bregman y Nicolás Del Caño. Nosotros hacemos una autocrítica, desde la izquierda tal vez no hemos sabido transmitir la izquierda es la única alternativa, porque el resto de las fuerzas políticas es repetir recetas y fórmulas que han fracasado en los últimos 40 años en la Argentina. Milei nos propone volver al menemismo de los 90, cuánto podría perdurar un gobierno de Javier Milei, cuánto se podría resistir una política de ajuste brutal que será más fuerte que la que propone el FMI", completó.