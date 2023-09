Francia dio el golpe contra los All Blacks y es candidato

En el Stade de France no cabía una baguette para el partido inaugural del Mundial, que Francia le terminó ganando por 27-13 a los All Blacks. Fue la reedición de la final del 87 que se llevaron los de negro, la primera de la historia de un mano a ,ano mundialista que ahora esta 4-3 en favor de los oceánicos. Y la llamada a ser la definición anticipada. Entonces, por eso, el local se anota como favorito...



Los kiwis, además de perder en la semana al centro Jordie Barrett (eran tres hermanos titulares), perdieron este mismo viernes a su capitán, Sam Cane, que fue reemplazado por Tupou Vaa’i. Pero al minuto ya quebraron la defensa local con Ioane y casi llegan al try. Francia los frenó con penal y Telea, el nuevo Lomu (por parecido físico) de los kiwis, apoyo luego de una habilitación con el pie de Beauden Barrett.

Luego comenzó el duelo de pateadores: a los 4, 19 y 28', Ramos respondió con penales (desperdició el de los 33'), mientras que Mo'unga, que había errado la conversión del try, metió a los 25' para el 9-8 francés, al cabo, resultado con el que se fueron al descanso.

La pelota la tuvieron los de negro, pero, imprecisos, les dejaron la contra a Francia. Era entretenido en el Stade de France bajo mucho calor. Desde las estadísticas, solo se explicaba la victoria parcial del local con la falta de precisión de los visitantes, que habían dominado el territorio (61%) y el balón; hasta contaron con la permeable defensa francesa, que erró 22 tackles (3 los kiwis).

¿Entonces? Francia aprovechó las infracciones de los de negro, sobre todo en el scrum con la puntería de fullback, tan simple como eso.

Sin embargo, como había sucedido en el PT, de arranque los All Blacks facturaron. Pudo haber sido de los franceses, pero su ataque terminó en penal. En la jugada siguiente, y como si fuera un back, el octavo Savea metió un kick de la galera para que Jordan atacara, jugada que luego contó con un salteo y la definición nuevamente de Talea para darlo vuelta, 13-9.

Aunque fue lo único de los de negro en un complemento dominado casi en exclusivo por los de blanco, que contestaron con un ataque de Penaud, quien desbarató sobre la bandera un tackle de Mo'unga. De inmediato, otro avance, también por la derecha, esta vez sí finalizó con un try del wing: 16-13 lo volvió a dar vuelta el local con el gol de Ramos.

Los All Blacks sufrían, además, porque Jordan se iba 10' afuera por amonestación tras carga ilegal en el aire a Ramos, fullback que después estiraba con otro penal, 19-13 a los 64'; y otro más, a los 72', 22-13.

El visitante, irreconocible, no podía entrar en partido. Penalero (12-4 en estas infracciones), le entregaba la pelota a Francia, que apenas podía mandaba la letal contra, corridas de sus backs que generalmente llegaban cerca del ingoal.

Así se fueron consumiendo los minutos, con Francia manejando el partido y, solo dudando de la victoria, por la historia del equipo que tenían enfrente, hasta que el último try, el de Jaminet, que aprovechó un buen pique para apoyar, lo liquidó.

Nueva Zelanda jugó como para que lo sacaran del pedestal de favoritos, pero tranquilo porque los rivales (Italia, Uruguay y Namibia), no deberían entorpecer su clasificación a cuartos. Francia, en ese sentido, levantó la mano...

