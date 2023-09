Matías Moroni se refirió a la caída de Los Pumas ante Inglaterra

Los Pumas debutaron ante Inglaterra en el Mundial de Rugby de Francia 2023 con una derrota que los dejó obligados a ganar todos los paridos que restan en la fase de grupos y con la certeza de que no es una misión imposible, debido a que les ocurrió lo mismo en la Copa del Mundo 2015 en la que cayeron en el primera partido ante Nueva Zelanda y luego terminaron disputando el partido por el tercer puesto.

En ese equipo de 2015 estaba presente Matías Moroni, quien en este Mundial ante Inglaterra entró a la cancha en el segundo tiempo y no pudo ayudar a torcer un trámite de partido que venía complicado. “Fue una noche en la que no nos salió nada y no pudimos contrarrestar su plan de juego, ellos se sintieron muy cómodos”, explicó en conferencia de prensa.

“Sabíamos el juego de Inglaterra, pero lo llevaron a cabo a la perfección. Fueron dos días muy duros luego de la derrota y de mucha tristeza, pero también me quedo con la tranquilidad interna de saber que el equipo está bien y esto sigue, quedan tres partidos por delante”.

El jugador surgido del club CUBA y que debutó en Los Pumas en 2014 se refirió a la experiencia que le tocó vivir en el Mundial de Inglaterra un año más tarde. “En lo personal a mi me tocó estar en el 2015 cuando perdimos el primer partido y después tuvimos que jugar ante Georgia que si perdíamos nos quedábamos afuera”.

Y agregó: “Estoy convencido de la forma en la que trabajamos, en cómo está el equipo. Samoa va a ser un rival durísimo y que se ha reforzado mucho. Si cada uno hace lo que tiene que hacer no deberíamos tener problemas”.

Con respecto a los “refuerzos” de Samoa, Moroni alude a la regla de elegibilidad de la World Rugby que establece que un jugador puede cambiar de selección si demuestra un vínculo creíble de arraigo y nacimiento con el nuevo seleccionado en el que pretende jugar.

En ese caso, Samoa tiene a cuatro jugadores que no nacieron en su tierra pero que defienden sus colores en este Mundial, se trata de Christian Leali’ifano (Australia), Charlie Faumuina, Steven Luatua y Lima Sopoaga (Nueva Zelanda).

FUENTE: EL GRÁFICO