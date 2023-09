Tras revolucionar por completo la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos con su llegada a Inter Miami, equipo que mantiene un extenso invicto gracias a sus aportes, Lionel Messi estuvo hasta este martes con la Selección Argentina por lo que se perdió un partido.

Sin el mejor jugador del mundo, el conjunto del Tata Martino logró un importante triunfo 3-2 ante Kansas City, y si bien se mantiene en el penúltimo lugar de la Conferencia Este de la MLS, quedó a 5 puntos de los play-in, por un lugar en los playoffs, el primer gran objetivo en este certamen.

Se esperaba que el astro se reincorporara para jugar con Inter Miami en Fort Lauderdale ante Toronto FC, por la fecha 33, pero al no sumar minutos el martes ante Bolivia, no se descarta que esté este sábado en la visita del equipo de Florida a Atlanta United.

En tanto, el capitán de la Selección Argentina volverá a ser convocado para la doble fecha de octubre, con partidos el 12 y 17 de octubre. Antes, tendrá una importante agenda con seis partidos de la MLS y la final de la US Open Cup en espacio de 20 días.

Todos los partidos de Lionel Messi en Inter Miami en septiembre

Sábado 16/9: Atlanta United vs Inter Miami (MLS) - 18:00 (hora de Argentina)

Miércoles 20/9: Inter Miami vs Toronto (MLS)

Sábado 24/9: Orlando City vs Inter Miami (MLS)

Miércoles 27/9: Inter Miami vs Dynamo (Final US Open Cup)

Sábado 30/9: Inter Miami vs New York FC (MLS)









FUENTE: CIUDAD