Los Simuladores se volvieron a reunir, ¿y sumaron un quinto integrante?

Los Simuladores se volvieron a reunir para grabar las primeras tomas de la película que estrenarán en 2024 y que marcará el regreso del gran éxito de Damián Szifrón. Sin embargo, esta vez compartieron un clip para una misión muy especial, que nada tiene que ver con el largometraje: se trata de un clip para el Bar Mitzvah de Nicolás Feler, el sobrino de Szifrón.

Federico D´Elía, Martín Seefeld, Diego Peretti y Alejandro Fiore se pusieron en la piel de sus personajes Mario Santos, Gabriel Medina, Emilio Ravenna y Pablo Lamponne para hacer el video que revolucionó las redes sociales. Además, apareció Jorge D’Elía, como José Feler.

El clip lo presentaron en la fiesta de Bar Mitzvah del sobrino de Damián Szifrón, la celebración que la comunidad judía le realiza a los varones al cumplir los 13 años, mientras que para las mujeres es a los 12.

Los actores aprovecharon su visita a la Legislatura porteña para grabar las imágenes, antes de recibir el reconocimiento al programa por ser de interés cultural.

Cuándo llega la película

Cuando trascendió la información sobre la llegada de la película, Federico D’Elía había comentado que “el deseo de hacer la película estuvo siempre, pero el tema era que pudiéramos ponernos de acuerdo en fechas y demás porque pasaron 20 años”, comentó. Me produce una emoción muy grande porque es volver a aquel momento y es ponerle un broche a algo que fue épico”.

"Va a estar en cine 2 o 3 noches y después de podrá ver por Paramount Plus. Estaríamos empezando en octubre de este año a grabar. No sabemos la historia. Damián está escribiendo el libro y los actores no sabemos nada. Calculo que en un mes nos presentará el libro para poder filmarlo en tiempo y forma, conociéndolo a Damián se debe estar rompiendo la cabeza para contar una historia que sea muy buena y mejor que todo lo que contamos en la tele, estoy seguro que va a ser un peliculón”, aseguró el actor.

“Seguimos hablando de Los Simuladores 21 años después de que se estrenó el primer capítulo. Se transformó en un fenómeno, algo de culto y popular, es una mezcla de todo, agarraba a todas las clases sociales, todas las edades”, analizó D’Elía.

