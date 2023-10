EEUU contrató a Quico para pedirles a los mexicanos que crucen la frontera de manera legal

Carlos Villagrán se volvió a poner su disfraz de Kiko, el recordado personaje de “El Chavo del 8”, para grabar un mensaje al pueblo mexicano. La embajada de los Estados Unidos lo contrató para que formara parte de la campaña “Cruza Legal”, mediante la cual buscan que los mexicanos que llegan a Estados Unidos lo hagan por la vía legal.

“Hola cuates, primero que nada ¡Ya cállense, cállense, cállense que me desesperan! Tengo algo muy importante que decirles, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perico, todo el mundo, mejor cruza legal. Si sí lo haces, sí me simpatizas”, dijo Kiko, utilizando su particular tonada.

El video dura menos de un minuto y cierra con el logo de la Embajada de los Estados Unidos y el mensaje “Cruza Legal”.

El mensaje lo difundió la Embajada de los Estados Unidos por redes sociales y eso no fue tan bien visto por los seguidores del popular programa que se burlaron y hasta lo criticaron por haberse encasillado en un papel durante toda su vida.

FUENTE: EL TRIBUNO