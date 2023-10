Los tuits de Victoria Villarruel contra el grupo de K-Pop BTS despertaron el repudio de los fanáticos

Mientras La Libertad Avanza trabaja en captar más votos que le permitan competir de igual a igual con Sergio Massa en el balotaje del próximo 19 de noviembre, tal como ocurrió ayer al concretarse el pacto electoral con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, del PRO, una antigua publicación en redes de la candidata libertaria a vicepresidente, Victoria Villarruel, generó un insólito conflicto con los fanáticos de la banda surcoreana BTS.

La polémica surgió en los últimos días, a partir de los mensajes que empezaron a salir a la luz y que exponen las opiniones que Villarruel tenía a principios de 2020 sobre la exitosa banda que posee millones de fanáticos en todo el mundo.

En aquel entonces, una usuaria llamada Luciana tuiteó que BTS tenía “nombre de obra social”. Enseguida, la abogada leyó el comentario y escribió: “O de nombre de enfermedad de transmisión sexual”.

Otro llamativo mensaje de Villarruel que se conoció durante esta semana dice: “Ay no... el coreano rosado no me gusta nada...”. Con esas palabras, la candidata libertaria hacía alusión al artista Kim Nam-joon, conocido de manera artística como RM y líder de BTS.

Si bien en ese momento fue blanco de críticas por sus comentarios, Villarruel se burló de la situación y no hizo caso a las reacciones negativas que había generado en muchos de sus seguidores. “Jajaja lo que me estoy riendo con uds. no tiene nombre. ¡¡¡Si sabía que iban a saltar así por un coreano de pelo rosado hubiera arrancado antes!!!”, contestó desafiante.

Dada la repercusión que tomaron sus viejos mensajes en la red social Twitter, la diputada nacional de La Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires recogió el guante y le envió un mensaje de disculpas a la usuaria con la que había hablado hace más de tres años. “Luciana, disculpá esta avalancha de notificaciones por charlas graciosas propias de twitter de hace mil años”, señaló minimizando el asunto.

La viralización de estos viejos mensajes de Villarruel provocó el inmediato repudio de la cuenta de Twitter “BTS En ARGENTINA” -@BTSenARG-, mediante la cual el pasado martes los fanáticos de BTS en Argentina difundieron un comunicado con fuertes críticas para la referente libertaria.

“El mensaje que transmite BTS es siempre de respeto hacia todos y uno mismo. Por ende, las fanbases argentinas repudiamos los dichos de odio y xenófobos hacia la imagen de BTS pronunciados por la candidata Victoria Villarruel”, comienza el texto redactado por los fans, conocidos popularmente como ARMY.

Y concluye: “No esperamos las disculpas correspondientes, debido a sus recientes respuestas. Dada la situación actual, pedimos a Army que por favor denuncien los tuits que contienen estos dichos repudiables. Pedimos no caer y no responder en las provocaciones que estas incitan”.

En medio de los días convulsionados a nivel político que atraviesa la Argentina, el ex precandidato a presidente por Unión por la Patria, Juan Grabois, aprovechó la polémica que involucra a Villarruel y se mostró a favor del reclamo que impulsaron los seguidores de BTS en el país. “Se mete con BTS, se mete conmigo, señora malvada. Con el k-pop no se jode”, escribió el referente del Frente Patria Grande.

Alejandro Kim, ex vicepresidente de la Cámara de empresarios coreanos en Argentina, también repudió los viejos tuits de Victoria Villarruel.

Por su parte Alejandro Kim, ex vicepresidente de la Cámara de empresarios coreanos en Argentina, también expresó su desacuerdo con los dichos de Villarruel y la tildó de racista e ignorante. “Yo sé que se te van los días reuniéndote con genocidas, pero BTS mueve medio punto del PBI de Corea del Sur. Si Jimin y el pelo rosa no te caen bien podés probar con Seokjin, que está haciendo la colimba. Felicidades! Fusionaste xenofobia, racismo e ignorancia en 200 caracteres”, sentenció el representante del país asiático.