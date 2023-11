Tras el debate, un estudio de la UBA reveló a quién votarían los indecisos en el balotaje

Pulsar, un observatorio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especializado en el análisis de la opinión pública, compartió un estudio dónde evaluó las repercusiones que tuvo el tercer debate presidencial y por qué candidato se inclinarían los indecisos en el balotaje.



A menos de una semana de las elecciones, el equipo de investigación reveló cuál fue el impactó que tuvieron los cruces e intercambios de la jornada del domingo en el sector de la población que todavía no definió su voto hacia Sergio Massa o Javier Milei.

De acuerdo a las encuestas, se trataría de un 10% del padrón electoral, una cifra que podría ser determinante a la hora de definir quién ganará la elección.

Una encuesta midió el impactó que tuvo el debate de cara al balotaje

El observatorio de la UBA volvió a realizar un sondeo del debate presidencial en el que aplicó una metodología cualitativa y cuantitativa a través de 10 grupos focales, en los que participaron 44 personas de diferentes edades, géneros e ideología.

A través de la aplicación de Pulsión, lograron medir la reacción por segundo a cada una de las instancias del intercambio. Además, finalizada la trasmisión en vivo, concretaron encuestas a cada participante.

Según detallaron a través de su sitio web oficial, en los focus group participaron:

11 votantes de Juntos por el Cambio (de 16 años a 25, de 26 a 49, y mayores de 50)

11 de Unión Por la Patria (de 16 años a 25, de 26 a 49, y mayores de 50)

11 de la Libertad Avanza (de 16 años a 25, de 26 a 49, y mayores de 50)

11 de Hacemos por Nuestro País, Frente de Izquierda y voto en blanco.

Vale destacar que todos los entrevistados pertenecían al AMBA y era un 50% mujeres y otro 50% varones.

Los resultados del debate: ¿A quién votarían los indecisos en el balotaje?

Pulsar compartió los primeros datos de la encuestas en las que se reveló una "desorientación" con respecto al debate. "Percibieron un intercambio desordenado, con lenguaje difícil de comprender, ensimismado, sobrado de chicanas y con falta de propuestas", especificaron desde el observatorio que dirigen Daniela Barbieri y Augusto Reina.

En base a los resultados de las preguntas y los grupos focales realizados posterior al debate inmediato, confirmaron que "los indecisos siguen huérfanos". "Tendremos otra instancia (en 5 días) para ver si hay variaciones de las preferencias que sedimentaron durante la semana posterior", agregaron.

Para este porcentaje, Massa se vio como el "más preparado", aunque no terminaron de "entender las propuestas". En cambio, la opinión sobre el líder de LLA fue que se mostró "auténtico, pero infantil y agresivo". En este sentido, surgieron evaluaciones como: "Milei estaba defensivo, como alterado"; "Me incomodo verlo nervioso" o "Massa es un político tradicional y a Milei le fata".



Además, explicaron que no hubo momentos de gran impacto en el electorado y que los fuertes cruces entre los candidatos no generaron afinidad. "Mucho cotillón político" y "Se están dando de todo y no dijeron ninguna propuesta", fueron algunas de las opiniones; mientras que también insistieron en que "hablaron cosas que nadie entiende".

