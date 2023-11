El flamante presidente electo, Javier Milei, pidió derogar la Ley de Alquileres para dar paso a contratos libres “entre partes”. En este contexto, sostuvo que la norma terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger. Asimismo, aseguró que hay que dar libertad para elegir la moneda del contrato, lo contrario a la nueva legislación aprobada recientemente en el Congreso.

En este contexto, el referente de Inquilinos Santa Cruz, Matías Solano, dialogó con EL MEDIADOR sobre estos dichos del presidente electo el pasado domingo y sostuvo: “No nos sorprende porque formaba parte de su plataforma electoral, derogar la ley de alquileres y que esto quede a libertad de las partes, que significa darle la posibilidad a las inmobiliarias de que hagan lo que quiera, cobren lo que quieran”.

“Incluso ha dicho de autorizar los contratos en moneda extranjera. Ha costado muchísimo que haya un mínimo de regulación, nunca esta ley fue una solución completa de fondo, pero era una ley de derechos y un mínimo de regulación que establece algunos parámetros, que todavía están vigentes”

“Lamentablemente la gente ha elegido un modelo de gobierno que principalmente promueve la libertad. La libertad, es la libertad de mercado, y esto trae aparejado que los que tienen más se aprovechan de los que tienen menos”, enfatizó.

Prosiguió: “Implica una derogación que hoy por hoy es muy costosa, estamos hablando que se lleva la mitad de un salario, derogando la ley y autorizando la moneda extranjera, o los aumentos desmedidos sin ningún límite. Contratos que seguramente sean más cortos, va a ser un fuerte incremento de los alquileres”.

“Lo que corresponde es una ley que modifique la anterior, pero no me sorprendería que salga un decreto de necesidad y urgencia y se haga por decreto. Nosotros estaremos atentos y trataremos de evitar que esto suceda. No vamos a poder evitar si sale un decreto, y después trabajaremos para seguir defendiendo al sector, a pesar de que muchos inquilinos han votado esto”, amplió.

En el cierre, el Dr. Solano apuntó: “Se dan situaciones de mucha arbitrariedad y abuso cuando no hay inmobiliarias, no defiendo a las inmobiliarias porque muchas veces son delincuentes. Pero hay abuso y violencia, discusión y maltrato cuando no hay inmobiliaria de por medio. La inmobiliaria trata de sacarte plata, plata que no corresponde”.

“Estamos articulando con la Federación de Inquilino nacional vamos a tener una reunión esta semana porque estamos viendo mensajes por redes sociales violentos, de persecución, inmobiliarias y sectores que esperaban un gobierno como este para hacer lo que se les cante, y hay violencia y persecución, vamos a trabajar en esto para frenar la avanzada violenta. Este gobierno llega proponiendo dolarización y una devaluación fuertísima y esto va a perjudicar a aquel que viva de un salario y sobre todo a quienes alquilan”, aseveró.