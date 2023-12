El primer discurso de Javier Milei como presidente de la Nación: "No todo está perdido"

Desde las escalinatas del Congreso de la Nación, Javier Milei dio su primer discurso como presidente de la Nación. En primera línea, aseguró: “Hoy comienza una nueva era en Argentina, hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de la reconstrucción del país. Los argentinos han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno, no hay vuelta atrás, hoy enterramos décadas de fracaso".

Además, Milei reclamó: "el kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávits gemelos, fiscal y externo, hoy nos deja déficits gemelos por 17% del PBI".

"La solución implica una ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI que caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Por otro lado, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central, de esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación", enfatizó durante su discurso.

"El gobierno saliente nos plantó una hiperinflación, es nuestra responsabilidad para evitar la catástrofe de una pobreza del 90%, no hay solución alternativa al ajuste", remarcó Milei.

Desde las escalinatas del Congreso, apuntó contra este modelo que "considera que los ciudadanos deben servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos, un modelo que considera que el político debe dirigir la vida de los individuos, un modelo que considera al Estado como botín de guerra a repartir entre amigos".

Posteriormente, aseguró: "Nos han arruinado la vida, nos han hecho caero por 10 veces nuestros salario, tampoco nos debe sorprender que el populismo nos está dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. No hay alternativa posible al ajuste. Todos los programas de shock fueron existosos".

Prosiguió: "No hay plata, por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y shock, y eso impactará de manera negativa a la actividad, el empleo, los salarios, y habrá estanflación".

"Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina", deslizó el presidente de la Nación y agregó: "Luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, la situación comenzará a mejorar. Habrá luz al final del camino".

"No pueden quedar dudas que la única alternativa posible es un ajuste sobre el Estado y no sobre el sector privado. Sabemos que será duro", puntualizó Milei y luego citó una frase del discurso de 1880 del expresidente argentino Julio Argentino Roca "Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios".

A su vez, se refirió a la situación del país y profundizó: "La situación de la Argentina es crítica y de emergencia. Nuestro país exige acción, y acción inmediata. Nuestro compromiso con los argentinos es inalterable, vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Sabemos que en un corto plazo la situación empeorará. Sabemos que no todo está perdido, tenemos grandes desafíos, no va a ser fácil, 100 años de fracaso no se deshacen en un día. Pero hoy es ese día, hoy empezamos a transitar el camino de prosperidad, tenemos todo para ser ese país que siempre soñamos".

"Nuestro proyecto es de país, a todos los dirigentes políticos, empresariales, y sindicales que quieran sumarse los recibimos con los brazos abiertos. No importa de dónde vengan, lo que hayan hecho antes, sino hacia dónde quieren ir", señaló.

En el cierre, el economista liberal expresó: "Hoy comienza una nueva era en Argentina, el desafío que tenemos por delante es titánico. El desafío es enorme pero lo afrontaremos con convicción, lo enfrantaremos sin descanso para llegar al destino".

"Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable, estoy convencido de que vamos a salir adelante", manifestó.

"Será difícil, pero lo vamos a lograr. Viva la libertad Carajo", concluyó su discurso.