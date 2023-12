"Aquaman y el reino perdido", la nueva película de superhéroes dirigida por James Wan, ya puede verse en cines locales con el protagónico de Jason Momoa como el famoso Rey de Atlántida, que llega a esta segunda entrega en solitario para darle un cierre definitivo al Universo Extendido de DC antes de que la franquicia cinematográfica de la tradicional casa de cómics avance hacia un nuevo paradigma.

Secuela directa de la taquillera "Aquaman" (2018), el decimoquinto y último filme de la saga de Warner Bros. Discovery le pone fin -más bien formalmente que de manera narrativa- a un entramado que nació de la mano del cineasta Zack Snyder en 2013 con "Hombre de acero", y que desde entonces nunca halló la cohesión y el rumbo necesarios que le permitieran competir cabeza a cabeza con el imparable fenómeno de Marvel.

En esta ocasión, el público encuentra a Arthur Curry (Momoa) llevando una existencia algo caótica a la que el actor, que sabe sacar provecho de la combinación entre su imponente presencia física y el humor, narra en un simpático montaje introductorio: ya convertido en Rey de los Siete Mares y en pareja con Mera (Amber Heard), Aquaman pasa sus días balanceando sus obligaciones y desafíos burocráticos en el trono con la crianza de su bebé y la idílica vida en familia.

Pero a pesar de sus frustraciones y alegrías, lo que el héroe y miembro de la Liga de la Justicia no esperaba era la reaparición en el panorama de David Kane/Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), quien tras los eventos vistos en la primera película sigue en busca de venganza por la muerte de su padre y no piensa detenerse hasta no acabar con Aquaman de una vez y para siempre.