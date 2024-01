Juan Marconi confirmó este lunes su renuncia al cargo de vicepresidente de Independiente por diferencias con la gestión de la Comisión Directiva.

"Hay una CD que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra. Los respeto, pero estoy muy en desacuerdo con la forma de conducir y me encuentro muy solo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme", expresó Marconi en declaraciones a radio La Red.

El periodista encabezó la fórmula que ganó las elecciones en octubre de 2022 junto a Fabián Doman y Néstor Grindetti como vicepresidente segundo.

"Hace rato que no tengo injerencia en ninguna decisión del club. No sé los contratos, no tengo información y me entero por los medios siendo el vicepresidente segundo. Creo que esa es otra razón por la que corresponde que me vaya", agregó Marconi, hijo de Guillermo, exárbitro y titular del SADRA.

La versión de la renuncia de Marconi se manejaba desde la frustrada pretemporada en Miami que se canceló a pocas horas de viajar.

Con la renuncia del vicepresidente segundo, la CD vuelve a quedar con una vacante ya que hace pocos días Carlos Montaña había asumido como vicepresidente primero en lugar de Grindetti, quien a la vez reemplazó al renunciante Doman como presidente.

"El motivo más reciente es el nombramiento de Carlos Montaña como vicepresidente primero, pero hay muchas otras cosas. Soy sincero, el club está mucho mejor que con la gestión de Hugo Moyano", detalló Marconi.