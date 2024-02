Torres: “Si el martes no hay resolución de la justicia, no vamos exportar ni un barril más de petróleo"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, arremetió este viernes contra el Gobierno Nacional, y afirmó que “si el martes o miércoles no está la resolución favorable de la justicia, vamos a optar por no exportar ni un barril más de petróleo. No podemos permitir que nos quieran pisar la cabeza”.

Asimismo, advirtió que "No vamos a hacer lo mismo que otros gobernadores, de hacerse los distraídos y someterse a la decisión del gobierno nacional, tenemos las herramientas para defendernos y vamos a ganar esta pelea, porque la ley es una sola y es para todos".

Torres además agradeció a los distintos sindicatos como petroleros, camioneros y UOCRA por la movilización que llevan adelante. “Quiero agradecer a los gremios por la posición que tomaron en esta avanzada contra las arcas provinciales. Les aseguro que si no nos plantamos ahora al principio, no sacamos más la cabeza del pozo en 4 años. Me han dicho, Nacho no te pelees, Yo les aseguro que si a Chubut le tocan un peso de lo que le corresponde, o de la coparticipación, no se exporta un barril más de petróleo, es una decisión tomada”, dijo.

FUENTE: ADN Sur.