En estudios de Tiempo FM estuvo presente el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, sobre el trabajo que viene realizando en la capital santacruceña y la política.

En este sentido, se refirió al encuentro con distintos dirigentes del peronismo en la ciudad de Calafate: “Necesitamos seguir convocando a todos los vecinos, compañeros, compañeras, que piensa similar a lo que venimos trabajando, necesitamos mostrar un recambio natural que va a haber en la política y el peronismo. Hay que ponernos de acuerdo en cuatro o cinco puntos importantes para trabajar en el desarrollo, un poco la impronta que tenemos acá en Río Gallegos”.

“Hoy son muchas las problemáticas de la población, una de las principales es la falta de recursos económicos de las familias para llegar a fin de mes, es una tarea que tenemos que trabajar entre todos”, aseveró en diálogo con EL MEDIADOR.

Respecto a esos puntos centrales para el trabajo en el desarrollo precisó: “Recomposición salarial, Estado presente, la producción y trabajo en la provincia, la matriz turística, y la formación”.

“Nosotros estamos lanzando nuestra Escuela de Oficios, tenemos un convenio con el Instituto River Plate con la carrera de educación física, tenemos capacitado casi 800 trabajadores municipales con institutos y universidades. Tenemos que capacitar al personal para mostrar que el trabajador está a la altura de la circunstancia”, deslizó Grasso sobre la importancia de la formación.

Asimismo, Grasso recalcó: “No me da un peso la Nación ni Provincia, pero hay que tener una mirada amplia y yo apunto a un Estado presente, activo, desarrollista e inclusivo en cada uno de nuestros barrios”.

Obras públicas

En otra línea, se refirió a las obras que están avanzadas en la ciudad y dijo: “Vamos a seguir porque hoy la realidad es que no nos envían dinero desde Nación”.

Prosiguió: “La gente está angustiada por no saber quién me va a defender, la política tiene que estar, nosotros hablamos en todo momento que, si no está el Estado al lado tuyo, ¿quién está?”.

En otra línea, enfatizó: “Tengo uno de los mejores equipos de gestión en distintas áreas del Municipio para encarar cualquier inconveniente y organización para que la cosa salga a la perfección. El trabajador se involucra cuando es responsable del resultado final de lo que organizamos. Si nos recortan, perjudica al trabajador que forma parte de una comunidad. Yo no gobierno para mi partido político, yo gobierno para toda la ciudad”.

“Estuve con la reunión de intendentes para ver qué se hará con la obra pública, ahora vamos a mostrar otras cosas en la ciudad, es ser innovador y que nuestra gente tiene un horizonte de crecimiento, expectativa de la ciudad”, indicó el jefe comunal.

Transporte público, recolección de residuos, pavimentación y otros temas

Consultado por la suba del transporte en la ciudad desde el próximo lunes en la ciudad, manifestó: “La discusión la tuvimos en el encuentro de intendentes de capitales, por la problemática del transporte. En el mundo es subsidiado el transporte. Nosotros vamos a cubrir el desfasaje para que funcione, la gente tiene que estar mejor. Yo quiero ser intendente en este segundo mandato, para demostrar que no importa quien gobierne en Nación ni en Provincia que va a ser una de las mejores capitales”.

“Tengo un problema con la recolección de residuos y lo tengo que resolver. Somos no enterramos más la basura en el Vaciadero, estamos enterrando en el lote 113 que está alejado de la ciudad”, aseveró.

Y sumó: “En el barrio Procrear están esperando que termine de hacer el Pavimento, estamos haciendo bacheo en todos los puntos de la ciudad. Vamos a terminar las viviendas, seguiremos entregando viviendas, esto se continua”.

Por su parte, sobre la falta de diálogo con el gobernador Claudio Vidal: “Tenemos que estar en constante diálogo con todos”.

En el cierre, sobre el encuentro que mantuvo con Javier Belloni y otros dirigentes del peronismo, afirmó: “Se van a empezar a sorprender cuando vean los que se van sumando, no solo del peronismo, va a ser de otros espacios. Hoy quiero es terminar la obra de cloacas, tener un mejor servicio de transporte”.

Prosiguió: “Hay una pobreza de representatividad en los partidos y en agencias sindicales y hay que reconstruirla en base a lo que la gente está necesitando. Acá lo intentamos poder hacer, la transformación y la oportunidad que tenemos que darle a Río Gallegos, los pibes y los adultos, es tener la Municipalidad para todos. La gestión política se transforme en escucha y también en ejecución, en materia cultural, turística, emprendedora”.

Por último, sobre la obra de las represas y el encuentro en Buenos Aires que tuvo el gobernador con el Gobierno nacional, opinó: “Si tenes un Gobierno nacional que se pelea con los chinos, se junta con gobiernos que están en contra de China, y tiene la única obra fuera del territorio chino, en Argentina. Entonces los chinos se van. No hay mucho por analizar. ¿Quién se perjudica? El vecino y el laburante”.